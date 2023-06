Zwolnienie Katarzyny Dowbor – długoletniej prowadzącej program "Nasz nowy dom" wywołało niemałe poruszenie. Prezenterkę na tym miejscu zastąpiła Elżbieta Romanowska. Aktora wyjawiła, jak została przyjęta na planie produkcji Polsatu.

Elżbieta Romanowska o pracy na planie "Nasz nowy dom". Fot. Pawel Wodzynski/East News

"Nasz Nowy Dom" to program pomagający od 10 lat rodzinom, które znalazły się w trudnym położeniu. Od 2013 roku gospodynią tego kultowego już formatu, emitowanego na antenie telewizji Polsat była Katarzyna Dowbor. Pomagała rodzinom z całego kraju – remontując im domy czy mieszkania. Na początku maja wyszło na jaw, że dziennikarka została zwolniona.

Szefostwo stacji wystosowało oficjalne stanowisko, w którym poinformowano, że "po 10 latach współpracy, Katarzyna Dowbor żegna się z programem". Chwilę później swoją stronę medalu przedstawiła dziennikarka, podsumowując rozstanie z Polsatem.

Niedługo później okazało się, że na czele wielkich metamorfoz budowlanych stanie Elżbieta Romanowska. Zaskakujące wieści przekazała stacja w oficjalnej notatce prasowej nadesłanej do naszej redakcji. "Nową prowadzącą programu "Nasz Nowy Dom" będzie aktorka Ela Romanowska. Wystartowały zdjęcia do kolejnego sezonu programu, a odcinki z nową prowadzącą będzie można zobaczyć na antenie Polsatu już jesienią" – podano w oświadczeniu.

Czytaj także: Hejterka w wiadomości zaatakowała Elżbietę Romanowską. "Spie***laj grubasie"

Romanowska o kulisach pracy na planie "Naszego nowego domu"

Choć Romanowska jest teraz mocno zapracowana, bo wciąż trwają zdjęcia do nowego sezonu "Naszego nowego domu", to znalazła chwilę na rozmowę z "Przeglądem Piaseczyńskim". Wyjawiła, że aklimatyzacja w zespole współpracującym przy formacie nie była żadnym problemem.

– Wszyscy ciepło mnie przyjęli i bardzo mnie tutaj wspierają. Ja staram się im nie przeszkadzać, a raczej pomóc im na tyle, na ile potrafię – mówiła.

– Bo to, co robimy, ma swój "happy end". Myślę, że te wszystkie remonty, które przeprowadzamy i będziemy przeprowadzać, mam nadzieję, to są takie momenty, dzięki którym ci ludzie, którzy naprawdę swoje doświadczyli w życiu, i to przykrych bolesnych rzeczy, mogą odciąć się od tego wszystkiego grubą krechą i zacząć żyć od nowa – tłumaczyła nowa prowadząca.

Romanowska mierzyła się z hejtem

Jednak nie zawsze Romanowska czuła się tak komfortowo. Po ogłoszeniu, że to ona zastąpi Dowbor, wylała się fala hejtu w sieci. Aktorka w relacji na Instagramie przyznała, że codziennie otrzymuje bardzo dużo wiadomości, w których jest obrażana z powodu nowej roli, która została jej powierzona.

Postanowiła więc zabrać głos w tej sprawie i zwróciła się do internautów, nie przebierając w słowach.

Na początku swojej wypowiedzi wyznała, że jest bardzo wdzięczna za szansę, jaką otrzymała od losu. Następnie podkreśliła, że każdego dnia stara się doceniać to, co ma.

– Ja bardzo szanuję zdanie drugiego człowieka. Bardzo szanuję rady, które są mi dawane, biorę je do siebie. Natomiast fajnie jak to są rady, które rzeczywiście coś wnoszą. Mówię tutaj o ludziach, którzy piszą do mnie bardzo obraźliwe rzeczy. Gdybyście zobaczyli kilka programów, które już będą w emisji i mieli wtedy jakieś swoje uwagi, to wtedy ja bardzo chętnie je przyjmę, ale pisanie mi, że jestem grubą świnią, że trzeba będzie poszerzać drzwi uczestników, żebym się zmieściła. Naprawdę? – dodała. – Po pierwsze nie robicie na mnie żadnego wrażenia, bo to świadczy tylko o was, waszym braku kultury, o waszych kompleksach. Ktoś was ewidentnie źle wychował, z czego bardzo mi przykro. Może macie jakieś niezbyt fajne życie i w ten sposób próbujecie się dowartościować? – uderzyła w hejterów aktorka. – Macie coś do mnie? To powiedzcie mi to w twarz (...) Włączcie myślenie. To nie boli. Troszeczkę luzu i dystansu. Jeżeli już chcecie dawać mi jakieś rady, to obejrzyjcie najpierw kilka odcinków. A potem dopiero się wypowiadajcie – podsumowała Elżbieta Romanowska na Instagramie.