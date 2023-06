Ostre słowa Johna Portera o Kościele. "To jedna wielka mafia"

Czy John Porter jest wierzący? Muzyk dobitnie ocenił Kościół katolicki Fot. Grzegorz Ksel/REPORTER

John Porter to jeden z bardziej znanych muzyków. Pomimo tego, że pochodzi z Walii od ponad 50. lat mieszka w Polsce. Przez 12 lat był w związku z Anitą Lipnicką, a owocem ich miłości stała się córka Polka.

Ostatnio wystąpił w najnowszym odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski". Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zapytali go o podejście do wiary. Korzystając z okazji skrytykował działania Kościoła katolickiego. Jak się okazało, muzyk ma mocno ukierunkowane poglądy w tym temacie.

Artysta w wywiadach często podkreślał, że "Boga w jego życiu nie ma". Na samym początku rozmowy zapytany o to, jak mu się żyje w Polsce odpowiedział: "Bez problemu". Chwilę później jeden z gospodarzy postanowił nawiązać do słynnych już słów muzyka.

– Skąd wiesz, że Boga nie ma? – zapytał muzyka Kuba Wojewódzki. – Widziałeś go? – odpowiedział bez chwili zastanowienia John Porter. Po chwili okazało się, że muzyk nie ma najlepszego zdania w temacie religijności naszego społeczeństwa. Skrytykował nie tylko polski Kościół, ale ocenił ogólną kondycję religii na całym świecie.

To duża hipokryzja. To fałsz. Jeden wielki fałsz. Kościół katolicki, nie tylko w Polsce, to jedna wielka mafia.

Religia to tylko sposób, jak rządzić ludźmi, kontrolować (...) To widać. Czytasz o tym codziennie. To jest chory system i niestety wielu ludzi poza dużym miastem, kupują to. Dlatego ciągle jesteśmy w takim bagnie.

