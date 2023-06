Katarzyna Warnke uderza w Kościół i PiS. Chodzi o śmierć 33-letniej Doroty Fot. Damian Klamka/East News

W całym kraju odbyły się manifestacje pod hasłem "Ani jednej więcej". Zarzuca się lekarzom narażanie życia ciężarnych kobiet na niebezpieczeństwo. Demonstracje odbyły się po śmierci 33-letniej Doroty w Nowym Targu, która zmarła w szpitalu, w 20. tygodniu ciąży wskutek wstrząsu septycznego.

Teraz w najnowszym wywiadzie dla Pudelka na ten kontrowersyjny temat wypowiedziała się Katarzyna Warnke. Aktorka postanowiła wymownie ocenić zachowanie lekarzy, nie przebierając w słowach.

Jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia ze szpitala i postawę lekarzy to po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć w taki brak odwagi, nie wiem, jak można uważać się za lekarza, jeżeli się zostawi pacjentkę, która umiera. Dosłownie umiera i sytuacja jest ewidentna. To nie są pomyłki. To są takie zachowania przeciw słynnej przysiędze Hipokratesa i po prostu nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje. Bardzo współczuję kobietom, które są w ciąży, albo które planują ciążę, bo ja nie zdecydowałabym się być w ciąży u nas w Polsce, prowadzić tej ciąży w Polsce i rodzić w Polsce.

Katarzyna Warnke