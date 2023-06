Fala upałów nie potrwa długo. Wakacje przywitają nas... załamaniem pogody

Temperatura w wielu regionach Polski już za chwilę przekroczy 30 stopni Celsjusza, jednak nie ma co nastawiać się na to, że upały potrwają dłużej. Pogoda na początek wakacji będzie bardzo dynamiczna.

Fala upałów nie potrwa długo Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER / windy.com

Prognoza pogody na koniec czerwca

Za sprawą gorącego zwrotnikowego powietrza, które napłynęło nad terytorium Polski, w najbliższych dniach czekają nas duże upały. Z prognoz IMGW wynika, że aktualny tydzień będzie w niektórych regionach kraju upalny i burzowy. Na zachodzie, południu i w centrum temperatura może wzrosnąć nawet do około 32 stopni Celsjusza. Jak jednak ostrzega serwis fanipogody.pl, wysokie temperatury nie utrzymają się długo. Już w środę pojawią się gwałtowne burze, jednak najbardziej niebezpieczne tego typu zjawiska pojawią się dopiero w okolicach piątku. "Obserwowane ma być wtedy wypieranie gorącego, wilgotnego i chwiejnego powietrza z naszego kraju" – czytamy. Od tego momentu rozpocznie się kilkudniowe ochłodzenie spowodowane napływem chłodniejszej masy powietrza. Nie oznacza to jednak, że burze odpuszczą. Ich wystąpienie możliwe będzie na wschodzie. W innych rejonach kraju na koniec tygodnia będzie pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie do 25 stopni Celsjusza.

Jak z kolei ostrzega TVN Meteo, ścieranie się chłodnych mas powietrza znad Atlantyku z gorącym powietrzem znad Afryki będzie skutkować "dynamiczną pogodą" pod koniec czerwca w Polsce. Dopiero na przełomie czerwca i lipca możemy liczyć na nadejście kolejnej fali upałów. Kiedy już jednak wysokie temperatury nadejdą, zostaną z nami na dłużej. Aktualne modele meteorologiczne prognozują w Polsce upalną pierwszą połowę lipca, z okazyjnymi burzami.

Prognoza na najbliższe dni

Ja informuje IMGW, w środę będzie pogodnie na północnym wschodzie i w centrum. Na pozostałym obszarze kraju początek dnia będzie pogodny, a po południu i wieczorem miejscami przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem do 80 km/h. Temperatura maksymalna od 24 st. C nad morzem do 32 st. C na zachodzie kraju.

W czwartek po południu nadal miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, z wyjątkiem centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie około 22 st. C nad morzem i od 26 st. C do 32 st. C w głębi kraju.

W piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze burze z ulewnym deszczem, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Temperatura najwyższa w dzień około 20 st. C nad morzem i od 25 st. C do 30 st. C w głębi kraju.