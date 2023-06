Mama Anastazji zabrała głos. Padły ważne słowa ws. chłopaka jej córki

Pani Natalia, mama Anastazji Rubińskiej zabrała głos w sprawie śmierci córki. Padły ważne słowa w kwestii chłopaka Anastazji.

Mama Anastazji Rubińskiej zabrała głos ws. śmierci córki. Fot. Facebook

Kobieta zabrała głos na grupie "Polacy w Atenach" na Facebooku. Odniosła się tam do medialnych doniesień ws. chłopaka jej zmarłej córki.

Mama Anastazji zabrała głos ws. Anastazji i jej partnera

"Jestem matką Anastazji i mogę wszystkim udowodnić, że chłopak Anastazji nie ma nic wspólnego ze śmiercią mojej córki" – napisała pani Natalia na Facebooku. "Sam w nocy jej szukał, ale policja to zbagatelizowała i powiedzieli, żeby z rana zgłosić to na Kos. Gdyby od razu zadziałali, moja córka by żyła" – podkreśliła.

Matka Polki dodała też, że w chwili, kiedy chłopak Anastazji wysłał policji screeny lokalizacji, numer był jeszcze dostępny, ale rano był już niedostępny. "Wtedy zgłosił sprawę do ambasady i szukał jej sam" – wskazała kobieta.

Do czego odnosi się post mamy Anastazji? Otóż, grecki portal protothema.gr napisał w poniedziałek, że chłopak zamordowanej 27-letniej Anastazji Rubińskiej został wezwany na policję "w trybie pilnym" w celu złożenia wyjaśnień "dotyczących niektórych wiadomości na telefonie komórkowym".

Według serwisu na telefonie zostały znalezione "niepokojące wiadomości". Równocześnie podkreślono, że partner dziewczyny nie znajduje się w gronie podejrzanych. Te doniesienia szybko zostały sprostowane przez osoby współpracujące z rodziną tragicznie zmarłej Polki.

"Chcielibyśmy zdementować plotki o tym, że partner Anastazji został wezwany na przesłuchanie w dniu dzisiejszym w 'trybie pilnym'. Dzisiejsze przesłuchanie w charakterze świadka, było zaplanowane już wczoraj (18.06.23r.) i było to pierwsze przesłuchania przez prokuratora, który prowadzi sprawę" – poinformowała Wirtualną Polskę Ewelina Tomaszek, która współpracuje z detektywem z Polski pomagającym rodzinie Anastazji.

Tata Polki: W maju wrócili do Wrocławia na kilka dni

Tomaszek podkreśliła też, że mężczyzna od początku sprawy ma status świadka, a jego zeznania pozwoliły prokuraturze wstępnie określić chronologię zdarzeń.

W sprawie zmarłej córki głos zabrał też jej tata. – W maju wrócili do Wrocławia na kilka dni. Wcześniej długo mieszkali w Holandii, skąd przeprowadzili się do Francji. Nie byli tam długo, bo po okresie próbnym chłopakowi nie przedłużyli umowy – powiedział we wtorek Wirtualnej Polsce ojciec Anastazji, Andrzej Rubiński.

Ostatni raz rodzina widziała się 4 maja. – Pracę ogarnęli jeszcze podczas poprzedniego wyjazdu. Byliśmy przyzwyczajeni, że podróżuje, dlatego nie robiliśmy hucznego oficjalnego pożegnania. (...) Jest mi strasznie, z tym, że już jej nie zobaczymy – podkreślił Rubiński.

Przekazał też, że często dzwoniła do domu, ale o znajomych dużo nie opowiadała. – Więcej mówiła o pracy. Skarżyła się na grafik. Twierdziła, że potrzebuje więcej wolnego czasu, że będzie rozglądać się za nowym pracodawcą – mówił. Kobieta miała w planach też wycieczkę do Turcji.