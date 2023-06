Brudziński robi porządki w sztabie PiS. Wśród nowych członków krytykant Poręby

Joachim Brudziński zabrał się za kompletowanie trzonu osobowego sztabu kampanii PiS. Wiadomo już, że w jego szeregach znajdą się krytycy dotychczasowego sposobu prowadzenia kampanii autorstwa Tomasza Poręby. Ale na tym nie koniec zmian.

Zmiany w składzie sztabu wyborczego PiS. Fot. Marek Maliszewski/REPORTER

W poniedziałek rano rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił na Twitterze, kto zostanie nowym szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego będzie to europoseł Joachim Brudziński.

"Decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego szefem sztabu Prawa i Sprawiedliwości został europoseł Joachim Brudziński. Nie zwalniamy tempa. Zwyciężymy!" – przekazał na Twitterze Rafał Bochenek. Przypomnijmy, że szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba ogłosił w piątek, że złożył na ręce Jarosława Kaczyńskiego rezygnację z pełnionej funkcji. "Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią" – tłumaczył w opublikowanym oświadczeniu.

Jak podkreślaliśmy w naTemat, decyzja Poręby była zaskoczeniem w PiS, ale politycy oficjalnie starali się robić dobrą minę do złej gry. Jarosław Kaczyński miał od początku rozważać dwie kandydatury: Adama Bielana i Joachima Brudzińskiego. Onet przewidywał natomiast, że istnieje możliwość, w której Brudziński, który jest europosłem, wróci do krajowej polityki i będzie kandydował do Sejmu. Ma to być wola Jarosława Kaczyńskiego, który pokłada w Brudzińskim spore nadzieje.

– Kaczyński był wściekły na Porębę za nieudolną kampanię i konflikty w sztabie. Brudziński ma twardą rękę, a w sztabie przyda się ktoś taki, żeby zapanować nad chaosem – mówił portalowi "wpływowy polityk PiS".

Zmiany w sztabie

Brudziński bardzo szybko zabrał się do robienia "porządków" i do ściągania swoich ludzi do sztabu. Już we wtorek Radio ZET podało, że ekipa wyborcza PiS została wzmocniona przez takie nazwiska jak: Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej i główny krytyk Tomasza Poręby, Tomasz Matynia, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu oraz Paweł Szrot.

Ale to nie jedyne planowane zmiany, bo w sztabie ma znaleźć się także rzecznik rządu Piotr Mueller, Paweł Majewski, były wiceszef MSWiA oraz przedstawiciel Suwerennej Polski, jednak ten nie został jeszcze wskazany przez Zbigniewa Ziobrę.

Czytaj także: https://natemat.pl/494384,rekonstrukcja-rzadu-duda-oglosil-zmiany-na-stanowiskach