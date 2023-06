D o prawdziwej tragedii doszło w Chinach w mieście Yinchuan. W jednej z restauracji, a dokładnie na sali obsługi gości doszło do wybuchu. Według wstępnych ustaleń był on spowodowany ulatnianiem się skroplonego gazu ziemnego z nieszczelnego zbiornika. Aktualnie mówi się o 31 osobach, które zginęły w tym tragicznym wypadku.





Tragedia w Chinach, w restauracji wybuchł gaz. Nie żyje 31 osób

Agnieszka Miastowska

Do prawdziwej tragedii doszło w Chinach w mieście Yinchuan. W jednej z restauracji, a dokładnie na sali obsługi gości doszło do wybuchu. Według wstępnych ustaleń był on spowodowany ulatnianiem się skroplonego gazu ziemnego z nieszczelnego zbiornika. Aktualnie mówi się o 31 osobach, które zginęły w tym tragicznym wypadku.