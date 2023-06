Węgiel w kusym stroju na otwarciu "igrzysk Sasina". W komentarzach zawrzało

Internauci nie odpuszczają Roksanie Węgiel komentując jej stylizacje czy życie prywatne. Teraz wystąpiła na otwarciu III Igrzysk Europejskich, a swoją kreacją ponownie wywołała burzę w komentarzach.

Roksana Węgiel na Igrzyskach Europejskich. Internauci komentują jej strój Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

W środę (21 czerwca) wieczorem na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie odbyła się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich. Podczas wydarzenia zaprezentowało się wielu artystów, m.in. Zakopower, Golec uOrkiestra, Krzysztof Cugowski czy Kalush Orchestra. Jedną z głównych atrakcji wieczoru był koncert Roxie Węgiel.

18-letnia wokalistka tego wieczoru zaśpiewała w skąpej kreacji. Tym razem zaprezentowała się w srebrnym błyszczącym topie, odsłaniając brzuch i równie lśniącej mini. Całość dopełniła wysokimi srebrnymi butami na platformie i grubym obcasie oraz delikatną biżuterią.

U jej boku nie mogło zabraknąć również ukochanego gwiazdy, o którym w mediach jest coraz głośniej. Artystka pochwaliła się ich wspólną fotografią z backstage'u, na której ukochany czule ją całuje.

"Razem możemy wszystko" – podpisała fotografię młoda piosenkarka. Mimo wszystko nie zabrakło ponownie nie zabrakło negatywnych komentarzy, krytykujących nie tylko jej stylizacje, jak również związek z Kevinem Mglejem.

"Młoda piękna, zamiast użyć życia to pakuje się w takie akcje"; "Ubrania na szybkie ru***nko w garderobie"; "Ciekawe kiedy to się skończy"; "Teraz będzie tyłkiem wszędzie świecić, bo starszy chłop ją chciał"; Szkoda mi ciebie"; "Nie rozumiem jak podczas prób generalnych mogłaś nie wychwycić, że na scenie widać Ci całe piź***sko, następnym razem wyjdź bez spódniczki, różnicy nie będzie" – czytamy pod zdjęciem.

Kariera Roxie Węgiel

Przypomnijmy, że Roxie Węgiel wybiła się przed laty właśnie w TVP. Zasłynęła w 2017 roku, kiedy widzowie pierwszej edycji programu "The Voice Kids" mogli usłyszeć jej talent. Tamten występ otworzył jej bramę do wielkiej kariery muzycznej. Miała wtedy zaledwie 12 lat.

Będąc pod opieką Edyty Górniak, nastolatka doszła na sam szczyt i zdobyła pierwsze miejsce w telewizyjnym show. A potem było już tylko lepiej. Rok później wygrała finał Eurowizji Junior 2018. Był to historyczny moment, bo Węgiel była pierwszą reprezentantką Polski w historii tego konkursu, której udało się zajść aż tak wysoko. Dzięki fali sukcesów nastoletnia artystka zdobyła wielką sławę. Jej nazwisko jest wymieniane prawie przy okazji każdego muzycznego wydarzenia. Dziś Roksana jest już 18-latką i dalej spełnia swoje marzenia. Ostatnio ogłosiła, że przyjęła zaręczyny od swojego ukochanego Kevina Mgleja. Kilka tygodni temu udzieliła wywiadu dla naTemat. Podczas rozmowy opowiedziała o swoim stalkerze, problemach natury psychicznej i tym, co myśli o TVP.

– Jestem artystką apolityczną, nie chce się mieszać w żadną stację telewizyjną, występuję i w TVP, i na Polsacie, i w TVN. Tak będzie, po prostu przy tym zostaję. Ja tam tylko śpiewam – podkreśliła.

– Jeśli chodzi o wyznawane wartości, to każdy i tak wyznaje swoje. Uważam, że nikt nie powinien namawiać żadnej osoby do wierzenia w coś, wyznawania czegoś. Każdy ma swój rozum i każdy niech się kieruje tym, co kocha, tym, co jest dla niego ważne – przyznała.