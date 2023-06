B orys Szyc to jeden z najpopularniejszych i najzdolniejszych współczesnych polskich aktorów, chociaż... nie zawsze było to oczywiste. Gdyby ktoś jednak o tym zapomniał, to swój talent udowadnia właśnie w "Warszawiance", polskim serialu ShyShowtime. Ale jakie są najlepsze role Borysa Szyca? Przypominamy te najbardziej zachwycające. Wybierzcie swoją w naszej sondzie!





Dresiarz, ksiądz czy... Piłsudski? Wybieramy pięć najlepszych ról filmowych Borysa Szyca

Ola Gersz

Borys Szyc to jeden z najpopularniejszych i najzdolniejszych współczesnych polskich aktorów, chociaż... nie zawsze było to oczywiste. Gdyby ktoś jednak o tym zapomniał, to swój talent udowadnia właśnie w "Warszawiance", polskim serialu ShyShowtime. Ale jakie są najlepsze role Borysa Szyca? Przypominamy te najbardziej zachwycające. Wybierzcie swoją w naszej sondzie!