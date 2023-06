Program "Dzień dobry TVN" przeszedł prawdziwą rewolucję. Pożegnano się z pięcioma gospodarzami: Małgorzatą Rozenek-Majdan, Agnieszką Woźniak-Starak, Anną Kalczyńską, Małgorzatą Ohme i Andrzejem Sołtysikiem. Jak stacja tłumaczy te roszady?

W "Dzień dobry TVN" zaszło wiele zmian. Fot. VIPHOTO/East News

TVN tłumaczy się ze zwolnień w "Dzień dobry TVN"

Nagłe zmiany w "Dzień dobry TVN" zszokowały widzów. Dziennikarze portalu Plejada.pl postanowili skontaktować się ze stacją, aby zapytać o powody tych decyzji. W odpowiedzi otrzymali komentarz od Biura Prasowego TVN Warner Bros Discovery.

"Ani, Andrzejowi, Gosi jesteśmy ogromnie wdzięczni za dotychczasową współpracę. Jesienią zaprezentujemy nową odsłonę 'Dzień Dobry TVN'. Chcemy, by program zmieniał się dla naszych widzów i był odpowiedzią na ich potrzeby. Uważnie wsłuchujemy się w ich głosy" – podali, sugerując, że na te kroki miały wpływ reakcje oglądających śniadaniówkę.

Sami zainteresowani już odnieśli się do tych doniesień. Kalczyńska przyznała, że "mocno angażowała się w pracę w 'DDTVN'". Podziękowała szczególnie widzom, za którymi "będzie tęskniła najbardziej". Wspomniała też, że "kres przyszedł niespodziewanie".

Z kolei Ohme wyjaśniła: "Już od pewnego czasu czułam, że, potrzebuję innego kierunku rozwoju, innej drogi. W swoim DNA jestem psychologiem i chcę tworzyć więcej projektów, które pozwalają mi być bliżej ludzi i dla ludzi".

Andrzej Sołtysik z pomocą swojej małżonki Patrycji Sołtysik-Czop opublikował oświadczenie, w którym oznajmił, że nie zamierza rezygnować z telewizyjnej kariery. Na jej profilu ukazało się zdjęcie dziennikarza, z wymownym komentarzem. "Dzisiejszy dzień miał wyglądać zupełnie inaczej. Ale przede wszystkim jest to Dzień Ojca i to się nie zmieni – podkreśliła Patrycja. W następnej relacji dodała: "Andrzej prosił, aby przekazać wszystkim, że choć nie powie już dzień dobry, to zdecydowanie nie mówi do widzenia".

Woźniak-Starak i Rozenek-Majdan otrzymają nowe programy?

Wcześniej TVN we wpisie na Instagramie podziękowało także Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan.

"Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych. Nowy duet w 'DDTVN' stworzą Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński" – czytamy w publikacji.

Ta informacja dała do zrozumienia, że z programu zniknie także Małgorzata Rozenek-Majdan, która borykała się z licznymi nieprzychylnymi komentarzami na temat swojego udziału w śniadaniówce.

"Małgosi Rozenek-Majdan w imieniu całej redakcji życzymy kolejnych zawodowych sukcesów. Bardzo dziękujemy za czas spędzony z nami w 'Dzień Dobry TVN'. Już wkrótce poinformujemy o jej nowym programie" – dodano.

"Jesienią 'Dzień Dobry TVN' czekają zmiany, o których będziemy informować niebawem. Prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie: Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński" – podsumowano.