Andrzej Duda udzielił ukraińskiej telewizji wywiadu, w którym stwierdził, że "nie można pozwolić Rosji wygrać wojny", gdyż kraj ten jest "jak dzikie zwierzę, które pożarło człowieka". Na jego słowa entuzjastycznie zareagował Mychajło Podolak, doradca Wołodymyra Zełenskiego. "Polski prezydent jest nieskazitelny w swej logice" – stwierdził współpracownik ukraińskiego lidera.

Mychajło Podolak z administracji Wołodymyra Zełenskiego wychwala Andrzeja Dudę. Fot. Pawel Wodzynski / East News

Duda ostrzega przed Rosją w ukraińskich mediach

W nowym wywiadzie udzielonym dziennikarzom z ukraińskiej telewizji Espreso Andrzej Duda podkreślił, że "nie można pozwolić Rosji wygrać wojny z Ukrainą" oraz zapewnił o ciągłym wsparciu dla Ukrainy płynącym ze strony Polski.

– Od samego początku wojny prowadzimy szkolenia wojskowych ukraińskich na naszym terytorium. W różnych sferach, w tym od niedawna również dla czołgistów, a także z eksploatacji armatohaubic Krab i w wielu innych dziedzinach. Zaoferowaliśmy także nasze szkolenia, jeśli chodzi o samoloty F–16 – wyliczał polski prezydent.

Duda stwierdził, że w razie wygranej w wojnie Rosja będzie "jak dzikie zwierzę, które pożarło człowieka". – A jak dzikie zwierzę pożre człowieka, to trzeba je po prostu upolować i zastrzelić, bo przyzwyczaja się do jedzenia ludzkiego mięsa. Tak samo jest z Rosją. Jeśli pożre Ukrainę, choćby częściowo, to rzuci się na pozostałą część Ukrainy, gdy tylko odzyska siły, a potem rzuci się na inne państwa: na Polskę, państwa bałtyckie, kraje dawnej strefy wpływów Związku Radzieckiego – przekonywał prezydent Polski.

Doradca Zełenskiego o słowach Dudy. "Nieskazitelna logika"

Zachwytu słowami Dudy nie kryje Mychajło Podolak. "Polski prezydent Andrzej Duda jest nieskazitelny w swej logice" – stwierdził w mediach społecznościowych doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Dalej Podolak wylicza trzy najważniejsze – w jego ocenie – przesłania płynące ze słów Dudy: "1. Rosja musi przegrać. Ostatecznie. 2. Dopiero klęska Rosji przywróci światu prawo międzynarodowe. 3. W przeciwnym razie agresja będzie trwała i w Europie zawsze będzie toczyć się wojna".

"Ta logika powinna stać się podstawą dla całej Europy" – ocenił doradca Zełenskiego, dodając, że jej rezultatem powinna być "broń, broń, broń".

Problemy ukraińskiej kontrofensywy?

Tymczasem trwająca od kilkunastu dni ukraińska kontrofensywa przebiega wolniej, niż się spodziewano.– Nasze postępy na polu walki są wolniejsze, niż zakładano. Mamy problemy, ponieważ Rosjanie zaminowali aż 200 tys. kilometrów kwadratowych naszego terytorium – przyznał na antenie BBC Wołodymyr Zełenski.

– Niektórzy myślą, że ta wojna to hollywoodzki film i chcieliby efektów już teraz. Ale tak nie jest. Stawką jest przecież ludzkie życie. Z całym szacunkiem, ale niezależnie od nacisków i pragnień niektórych, będziemy posuwać się na froncie w sposób, który uznamy za najlepszy – dodał prezydent Ukrainy.

Amerykańscy analitycy z Instytutu Badań nad Wojną wysnuli tezę, że powolny postęp wojsk nie jest przypadkiem, a Ukraińcy przygotowują teraz grunt pod przyszłe, znaczące ataki. Równocześnie jednak zaczęły pojawiać się głosy twierdzące, że kontrofensywa Ukrainy "nie spełnia oczekiwań" Zachodu.

Rozmówcy amerykańskiej telewizji CNN przyznali, że początkowa faza kontrofensywy "odnosi mniejsze sukcesy, niż zakładano", zaś wojska rosyjskie są znacznie bardziej zdeterminowane, niż wynikało z oceny zachodnich wywiadów. Dodali jednak, że walki wciąż są na wczesnym etapie, a z oceną skuteczności kontrofensywy Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wstrzymają się co najmniej do lipca.