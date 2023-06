To już druga sekcja rodziny Polaków z Londynu. Ujawniono przyczyny śmierci Mai i Dawidka

Najpierw podano wyniki sekcji zwłok 35-letniej Moniki i 39-letniego Michała. Teraz ujawniono, co wykazała sekcja 3-letniego Dawida i 11-letniej Mai. Dzieci zginęły w wyniku ciosów nożem, które najprawdopodobniej zadał im ojciec.

Rodzina Włodarczyków z Londynu. Ujawniono przyczyny śmierci Mai i Dawidka Fot. Peter Manning/LNP/Shutterstock

Rodzina Włodarczyków z Londynu . Ujawniono przyczyny śmierci Mai i Dawidka

Jak pisaliśmy w naTemat, 20 czerwca brytyjska policja podała, co wykazała sekcja zwłok Moniki i Michała Włodarczyków. Przyczyną śmierci kobiety były wielokrotne obrażenia zadane ostrym narzędziem. W przypadku mężczyzny to rany zadane w szyję także przy użyciu ostrego narzędzia Teraz przekazano, co wykazała sekcja Mai i Dawida. 11-letnia dziewczynka zginęła w wyniku ciosu nożem w serce. W następstwie doszło do wykrwawienia. Jeśli zaś chodzi o 3-latka, powodem zgonu były wielokrotne obrażenia zadane nożem.

Identyczne przyczyny śmierci stwierdzono u 35-letniej Moniki. Jak już poinformowaliśmy, w przypadku 39-letniego Michała najprawdopodobniej doszło do samobójstwa tuż po tym, jak mężczyzna zamordował swoją rodzinę.

Brytyjska policja wskazała wprost, że nie szuka nikogo w związku z tragedią. – Sytuacja pozostaje taka, że ​​obecnie nie poszukujemy nikogo innego w związku z incydentem. Proszę każdego, kto uważa, że ​​ma istotne informacje, o jak najszybszy kontakt – powiedziała inspektorka Linda Bradley. Wciąż jednak nie jest jasne, kiedy konkretnie doszło do śmierci rodziny. Ciała odnaleziono 17 czerwca w domu przy Staines Road w Bedfont, jednak z Włodarczykami nie było kontaktów już od kilku dni.

Funkcjonariusze podjęli interwencje po otrzymaniu zawiadomienia ze strony szkoły, do której chodziło dziecko Włodarczyków.

Kim była rodzina Włodarczyków z Londynu?

Z relacji "Daily Mail" wynika, że 35-letnia Monika Włodarczyk pracowała jako sprzątaczka w hotelu na lotnisku Heathrow, a jej mąż – 39-letni Michał Włodarczyk – utrzymywał rodzinę jako budowlaniec. 11-letnią córkę Maję opisano zaś jako "energiczną" oraz "bardzo inteligentną i dojrzałą jak na swój wiek".

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

– Telefon interwencyjny dla osób w trudnej sytuacji życiowej Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie psychologiczne: 116 123 czynny codziennie od 14:00 do 22:00

– Całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym: 800 70 22 22

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

– Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.