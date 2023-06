Władimir Putin przemówił do narodu rosyjskiego, tym samym odpowiadając na "pucz" zapowiedziany przez szefa Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna. Prezydent Rosji nazwał sytuację "zdradą" i "ciosem w plecy". Oznajmił również, że reakcja na wkroczenie najemników do Rostowa nad Donem będzie "szorstka".

Władimir Putin wygłosił orędzie do Rosjan ws. "buntu" Grupy Wagnera. Fot. HANDOUT / AFP / East News

Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu ws. "puczu" Jewgienija Prigożyna

W sobotę Władimir Putin wygłosił orędzie do Rosjan, w którym odniósł się do ostatnich wydarzeń związanych z groźbą puczu ze strony Jewgienija Prigożyna, szefa Grupy Wagnera. – Wszyscy walczymy o bezpieczeństwo i życie naszych rodaków. To, co widzimy, to cios w plecy – powiedział prezydent Rosji, podkreślając, że kraj mierzy się ze zdradą, która "zagraża rosyjskiej państwowości".

Putin przekazał, że odpowiedź na działania zbuntowanej Grupy Wagnera, która dotąd udzielała wsparcia militarnego Rosji w wojnie z Ukrainą, będzie "szorstka" i "zdecydowana". W orędziu padły nawet słowa, że najemnicy dowodzeni przez Prigożyna są "bohaterami, którzy wyzwolili Donbas". Niemniej polityk zapowiedział, że każdy, kto bierze udział w buncie, zostanie ukarany.

Prezydent Rosji powtórzył słowa ministra obrony Siergieja Szojgu, a także poinformował, że rosyjskie wojsko otrzymało "rozkaz neutralizacji tych, którzy zorganizowali zbrojną rebelię". Każdy, kto podniósł broń przeciwko armii, jest zdrajcą. Zrobię wszystko, by bronić Rosjan – podkreślił.

W przemówieniu Putin porównał obecną sytuację w Rosji do rewolucji lutowej z 1917 roku. Polityk wspomniał także o konflikcie w Ukrainie. – Ta bitwa, kiedy decyduje się los naszego narodu, wymaga jedności wszystkich sił, jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Wszystko, co nas osłabia, (...), powinno zostać odłożone na bok – dodał.

– Zamierzają popchnąć Rosję buntem ku klęsce i kapitulacji. Próbują zorganizować bunt, ale my pokonamy wszelkie próby i staniemy się jeszcze silniejsi – skwitował Władimir Putin.

Sytuacja w Rosji w związku z buntem Prigożyna

Przypomnijmy, że Jewgienij Prigożyn oskarżył Kreml o przypuszczenie ostrzału rakietowego na obozowisko jego organizacji najemniczej. W konsekwencji zapowiedział odwet i "marsz na Moskwę".

W nocy z piątku na sobotę Grupa Wagnera przekroczyła granicę z Rosją i wkroczyła do Rostowa nad Donem. W odpowiedzi na sytuację na terenie Moskwy i obwodu moskiewskiego wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej.

Zagraniczne media podają, że prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden otrzymuje na bieżąco informacje o sytuacji, jaka od wczoraj panuje w Rosji. Urzędnicy amerykańscy nazwali zapowiedziany przez Jewgienija Prigożyna pucz sprawą "poważną".

Czytaj także: https://natemat.pl/495002,usa-o-odwecie-prigozyna-oceniaja-odwet-wagnerowcow-jako-powazny