Gdzie jest Putin? Dyktator miał udać się na północ Rosji

Źródła ukraińskie przekazały portalowi Ukraińska Prawda, że Władimir Putin opuszcza Moskwę i udaje się na północ kraju. Z kolei niezależne media w Rosji podały, że Kreml chce zlikwidować Jewgienija Prigożyna i obiecać amnestię najemnikom z Grupy Wagnera.

Bunt Prigożyna. Czy Putin udał się na północ Rosji? Fot. TIZIANA FABI / AFP / East New

"Mamy już dane, że Putin wyjeżdża z Moskwy, wiozą go na Wajdał" – takie informacje miał przekazać Ukraińskiej Prawdzie wysokiej rangi urzędnik w ukraińskich służbach specjalnych. Warto wspomnieć, że Wajdał to rezydencja Putina w obwodzie nowogrodzkim. Według ukraińskich służb specjalnych, w Moskwie panuje panika. Zgodnie z tymi informacjami trwają przygotowania do zaminowania mostów w Moskwie. Dlaczego? Według niezależnego rosyjskiego portalu Ważnyje Istorii, który powołuje się na źródła blisko Sztabu Generalnego Rosji, Putin chce uniknąć starć z Grupą Wagnera w Moskwie i nakazał służbom siłowym zabicie Prigożyna. "Putinowi nie jest potrzebna duża strzelanina, dlatego zadaniem numer 1 jest precyzyjne zlikwidowanie Prigożyna" – przekazano. Z kolei według portalu Meduza, Kreml ocenia, ze armia i służby zdołają zatrzymać wagnerowców, ale też dopuszczają możliwość, że ich część zdoła przebić się w okolice stolicy Rosji. Według Reutera, w południowo-zachodniej części Moskwy żołnierze ustawiają się na pozycjach dla karabinu maszynowego. Uzbrojeni policjanci mają stać w miejscu, gdzie do stolicy Rosji dociera trasa M4, którą ma do niej przemieszczać się Grupa Wagnera.

Co się stanie w Rosji w wyniku buntu Prigożyna?

"Albo Prigożyn zostanie zniszczony w ciągu 24 godzin uderzeniem rakietowym z rozkazu Putina, albo przejmie Kreml i ogłosi się rosyjskim dyktatorem wojskowym. Następnym etapem będzie wojna domowa i rozpad Rosji. Martwię się, co stanie się z tysiącami głowic nuklearnych, w rakietach i samolotach, jeśli Prigożyn je przejmie" – napisał na Twitterze Anton Gieraszczenko, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

Jak sami Rosjanie odbierają Prigożyna?

SkyNews cytuje moskiewską korespondentkę Dianę Magnay. Według niej obywatele Rosji dostrzegają różnicę między ubranym w garnitur, zarządzającym z bezpiecznej Moskwy Putinem a "męskim przywódcą", jakim stał się Prigożyn. Szef wagnerowców miał odwiedzić krewnych zabitych w Ukrainie i “odkąd wygrał w Bachmucie, stał się bardziej popularny”. Jak dodaje Magnay, Prigożyn ma sympatię wśród ludzi, zgadzają się oni z tym, co mówi. "Mówi to, co trzeba powiedzieć, a czego nikt inny nie mówi".

Gen. Polko o buncie Prigożyna

Obecną sytuację w Rosji, czyli bunt szefa Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, coraz częściej nazywa się wojną domową. W rozmowie z naTemat gen. Roman Polko określa wewnętrzny konflikt w państwie Władimira Putina mianem "mafijnych porachunków". – Raczej bym to nazwał mafijnymi porachunkami pomiędzy Siergiejem Szojgu (minister obrony Federacji Rosyjskiej - red.) a Jewgienijem Prigożynem niż wojną domową, ale Władimir Putin opowiedział się jednoznacznie po stronie tego pierwszego – mówi w rozmowie z redakcją naTemat były dowódca GROM gen. Roman Polko.