Obecną sytuację w Rosji, czyli bunt szefa Grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna, coraz częściej nazywa się wojną domową. W rozmowie z naTemat gen. Roman Polko określa wewnętrzny konflikt w państwie Władimira Putina mianem "mafijny porachunków".

Gen. Roman Polko o "buncie" Jewgienija Prigożyna i konflikcie wewnętrznym w Rosji. Fot. HANDOUT / AFP / East News

Gen. Roman Polko nazywa bunt Prigożyna "mafijnymi porachunkami"

Jewgienij Prigożyn oskarżył Kreml o przypuszczenie ostrzału rakietowego na jedno z obozowisk jego organizacji najemniczej. W konsekwencji zapowiedział odwet i "marsz na Moskwę". Za pośrednictwem serwisu Telegram Grupa Wagnera opublikowała wpis, w którym nazwała napięcia między sobą a dowództwem Rosji "wojną domową".

– Raczej bym to nazwał mafijnymi porachunkami pomiędzy Siergiejem Szojgu (minister obrony Federacji Rosyjskiej - red.) a Jewgienijem Prigożynem niż wojną domową, ale Władimir Putin opowiedział się jednoznacznie po stronie tego pierwszego – mówi w rozmowie z redakcją naTemat były dowódca GROM gen. Roman Polko.

W wywiadzie z nami polski generał podkreśla, że należy pamiętać, iż Prigożyn to kryminalista z wyrokami za rozboje, który z różnego rodzaju bandytów stworzył grupę bogacącą się na wojnie (m.in. w Afryce, Syrii i Ukrainie). – On doskonale wie, że wyrok na Kremlu już na niego zapadł. Dlatego też prze na Rosję, licząc na to, że uda mu się dokonać rebelii wojskowej – oznajmia.

Gen. Polko zauważa, że szef wagnerowców nie ma żadnego pomysłu na siebie. – Dotąd wykonywał brudną robotę, jaką zlecał mu Putin. Widać wyraźnie, że wszyscy się od niego odsuwają – podsumowuje.

Nie sądzę, żeby ta sytuacja przerodziła się w dłuższe walki. Myślę, że jest to perspektywa dwóch, trzech tygodni, kiedy Rosja sobie z nim poradzi. Teraz jest czas dla Ukrainy, żeby podjąć kluczowe działania ofensywne. Putin - jakby nie patrzeć - przez najbliższe dni z pewnością będzie zajęty porządkowaniem spraw na rynku wewnętrznym. Gen. Roman Polko dla naTemat

Rosja wprowadza reżim operacji antyterrorystycznej

Jak pisaliśmy wcześniej, w sobotę orędzie do narodu wygłosił także Władimir Putin. Prezydent Rosji nazwał działania Jewgienija Prigożyna "zdradą" i "ciosem w plecy". Poinformował również, że rosyjskie wojsko otrzymało "rozkaz neutralizacji tych, którzy zorganizowali zbrojną rebelię". – Każdy, kto podniósł broń przeciwko armii, jest zdrajcą. Zrobię wszystko, by bronić Rosjan – podkreślił dyktator. "W celu zapobieżenia ewentualnym atakom terrorystycznym na terenie Moskwy i obwodu moskiewskiego wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej" – przekazał Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Federacji Rosyjskiej. Taki sam reżim obowiązuje także w obwodzie woroneskim. Ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi przewiduje możliwość legitymowania obywateli Rosji, a jeśli nie będą mieli przy sobie dowodu tożsamości, wtedy mogą zostać zatrzymani w celu ustalenia ich danych osobowych. Zaistniała sytuacja przewiduje też rewidowanie osób przy wyjeździe i wjeździe do strefy, w której obowiązuje reżim antyterrorystyczny.

