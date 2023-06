Koszmarny wypadek znanej tik-tokerki. Doznała ciężkiego urazu

Znana polska tik-tokerka uległa poważnemu wypadkowi. Do zdarzenia doszło w miniony weekend na trasie S3 w pobliżu Świebodzina (woj. lubuskie). Marta "Mia-Tattoo" doznała poważnych obrażeń kręgosłupa i musiała przejść operację. Jej znajomi założyli zbiórkę w sieci.

Tik-Tokerka uległa poważnemu wypadkowi. Fot. Tik Tok / @mia_tattoo

Wypadek z udziałem tik-tokerki. Co się stało?

W niedzielę (25 czerwca) na drodze ekspresowej S3 w rejonie MOP Kępsko miał miejsce fatalny wypadek. Poszkodowane zostały dwie osoby, w tym znana tik-tokerka, Mia Tattoo (Marta).

– Pojazd wyleciał z drogi i przekoziołkował, a następnie zatrzymał się w rowie – przekazał lokalnym mediom st. kpt. Piotr Kowalski z Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

Przejazd odbył się przy użyciu popularnej platformy BlaBlaCar, tik-tokerce udało się po prostu znaleźć kogoś, kto również jechał w tym samym kierunku co ona. Kierowca i pasażerka byli zaledwie 40 km przed docelowym miejscem podróży, kiedy zdarzył się wypadek.

Służby interweniowały natychmiast. Na miejscu lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowanych zabrano do szpitala. Teraz policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Przyjaciele założyli zbiórkę na rehabilitację tik-tokerki

Młoda twórczyni internetowa w szpitalu została poddana licznym badaniom, które tylko potwierdziły, że potrzebne jest przeprowadzenie pilnej operacji. "Marta ma poważny uraz kręgosłupa, złamany kręgosłup zmiażdżony rdzeń, w noc po wypadku przeszła operacje, jej kręgosłup stabilizuje 28 śrub" – przekazała administratorka zbiórki pieniędzy na rehabilitację tik-tokerki.

"Przed Martą długi powrót do zdrowia, wiele dni rehabilitacji, walka o to, żeby mogła stanąć na nogi. Niestety na NFZ kolejki do leczenia, rehabilitacji itd. są bardzo długie, a i pomoc czasami niewystarczająca. Dlatego proszę, kto może, wpłaćcie, chociaż małą kwotę, udostępnijcie dalej, każda forma pomocy to krok do przodu dla naszej dzielnej Martusi. Pomogła wielu osobom, teraz kolej, żebyśmy my pomogli jej" – zaapelowała.