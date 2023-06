Smolasty trochę przesadził z efektami na scenie. Na jednym z koncertów... sam zapłonął

Smolasty lubi zaskakiwać swoich fanów. Na jednym z ostatnich koncertów efekty pirotechniczne przerosły jego najśmielsze oczekiwania. Raper rozgrzał scenę do takiego stopnia, że aż sam stanął w płomieniach. To mogło skończyć się tragicznie.

Smolasty, czyli Norbert Smoliński, jest przedstawicielem artystów młodego pokolenia. Raper i producent muzyczny zaczął prężnie rozwijać karierę artystyczną, mając zaledwie 19 lat. Od tamtej pory nie zwalnia tempa. Chociaż słynie z tego, że prowadzi dość bujne życie prywatne na jego koncerty przybywają nieustannie rzesze fanów.

Artysta często swoje występy urozmaica efektami specjalnymi czy też pirotechnicznymi. Teraz do sieci trafił filmik, na którym widać bardzo niebezpieczną sytuację. Mogło to się skończyć źle...

W trakcie koncertu w Krotoszynie artysta zaśpiewał swój największy przebój "Duże Oczy". Chcąc rozgrzać publikę do czerwoności, na estradzie miał się pojawić wybuch ognia. Niestety nie będąc uważnym, w trakcie śpiewanie stanął zbyt blisko jednej z wyrzutni ognia. Nie minęła chwila, a raper zaczął się palić na scenie.

Kiedy dostrzegł, że kawałek jego koszuli się podpalił, uciekł na backstage. Ekipa szybko ugasiła niewielki pożar i muzyk po chwili wrócił do fanów, nie przerywając piosenki. Outfit wokalisty uległ zniszczeniu, dlatego postanowił zerwać koszulę i rzucić ją w stronę publiczności.

Przypomnijmy, że muzyk stworzył wiele przebojów, które na platformie YouTube mają miliony odsłon. Do jego najpopularniejszych piosenek należą między innymi "Duże Oczy", "Pijemy za lepszy czas" czy "Herbata z Imbirem". Smolasty nieustannie pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami w mediach społecznościowych, a jego profil na Instagramie obserwuje prawie pół miliona użytkowników.

Bujne życie uczuciowe Smolastego

Smolasty od dłuższego czasu nie znika z nagłówków artykułów. Powodem zainteresowania wokalisty jest bynajmniej jego kariera zawodowa. Tabloidy coraz częściej rozpisują się na temat życia uczuciowego Smolińskiego, które jak się okazało, jest bardzo bujne.

W 2018 roku po tym, jak wydał krążek "Fake Love", otrzymał nominację do nagrody muzycznej Fryderyki w kategorii fonograficzny debiut roku. Wówczas serce Smolastego było zajęte przez Honoratę Skarbek. Ich miłość jednak nie przetrwała.

Potem jego drogi skrzyżowały się z Blanką Stajkow, która jest byłą uczestniczką Top Model. Dziewczyna wydała kawałek pt. "Solo", który został pozytywnie przyjęty przez słuchaczy. Okazuje się, że para już nie jest razem, co zdziwiło fanów rapera.

Wygląda na to, że artysta ma słabość do modelek, ponieważ po Blance Stajkow przyszedł czas na Nicole Akonchong. To właśnie z nią zapozował na czułym zdjęciu, którym pochwalił się w sieci. Nicole także brała udział w modowym show. Jak się okazało ten związek również nie przetrwał, próby czasu. Muzyk po tegorocznej gali rozdania "Fryderyków" pochwalił się kolejną miłością.