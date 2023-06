Burza po wpisie Hołowni o 800 plus. Poinformował jak zagłosuje Polska 2050

Szymon Hołownia przedstawił na Twitterze jednoznaczne stanowisko Polski 2050 ws. wprowadzenia świadczenia 800 plus. "Zagłosujemy przeciwko" – napisał szef partii. Jednocześnie nazwał projekt ustawy przyjęty we wtorek przez rząd "marnowaniem pieniędzy pod wybory". Na reakcje nie trzeba było długo czekać.

Szymon Hołownia, lider Polski 2050. W tle Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, które razem z partią Hołowni tworzy koalicję wyborczą Trzecia Droga. fot. Mateusz Grochocki/East News

Szymon Hołownia jest przeciwny podniesieniu świadczenia 500 plus na dziecko do kwoty 800 zł. Przez ostatnie lata świadczenie znacznie straciło na wartości z powodu wysokiej inflacji. Jednak zdaniem Hołowni nie w podwyższaniu kwoty droga.

"Zagłosujemy przeciwko 800+, bo to marnowanie pieniędzy pod wybory. Zbudujemy Polskę gospodarną, która zainwestuje te pieniądze w naszą przyszłość" – napisał przywódca Polski 2050, dodając do tweeta hasztag #TrzeciaDrogaWspólnaDroga. To nawiązanie do nazwy koalicji wyborczej, jaką zawiązała Polska 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Hołownia przeciwko 800 plus. Reakcja PiS

Krótka deklaracja Szymona Hołowni wywołała duży i mieszany odzew internautów. Na wpis lidera Polski 2050 odpowiedział reprezentant PiS, minister edukacji Przemysław Czarnek. Członek Zjednoczonej Prawicy zasugerował, że Hołownia rządził przed 2016 rokiem (to nieprawda – red.).

"W waszą przyszłość to już inwestowaliście przed 2016 rokiem. My inwestujemy w przyszłość wszystkich Polaków, a nie tylko "waszą". Tym się różnimy - jak 9900 zł, które od 01.01.2024 będzie na każde dziecko, do 0 zł za waszych czasów" – napisał min. Czarnek.

Głos zabrała także posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień. "Wielkiego zaskoczenia nie ma… inwestycja w dzieci to dla was abstrakcja... ale doceniam szczerość… przynajmniej wyborcy wiedza czego się spodziewać po Trzeciej Drodze…" – napisała polityczka obozu władzy.

"Trzecia droga pod próg się chowa" – wieszczy Bogdan Rzońca, europoseł PiS z Podkarpacia.

Polska 2050 przeciw 800 plus. Komentarze internautów

Jednak sprzeciw Szymona Hołowni ws. podniesienia 500 plus wywołał także pozytywne reakcje internautów. Użytkownicy Twittera o liberalnych gospodarczo przekonaniach chwalą deklarację lidera Polski 2050. "Tak, daję retweet Szymonowi Hołowni pierwszy raz, bo ma rację, że nie chce dołączać do grona tępych populistów i Św. Mikołajów" – skomentował Rafał.

"Jedyny słuszny i potencjalnie owocny kierunek dla PL2050 i PSL, iść w tym samym kierunku co Konfederacja, ale bez prawicowego obskurantyzmu i debilizmów Brauna" – ocenia internauta Falstafiku. Podobny głos zamieścił internauta określający się jako neoliberał, Maciej Skrzynecki. "Prawidłowa strategia, to oni tracą wyborców na rzecz Konfederacji. A w komentarzach ból d*py" – skwitował.

800 plus zamiast 500 plus

We wtorek rząd Zjednoczonej Prawicy przyjął projekt ustawy, która podnosi świadczenie 500 plus na dziecko do kwoty 800 zł. Jednak na pieniądze trzeba będzie jeszcze poczekać.

Choć Koalicja Obywatelska domagała się wypłacania 800 plus już od 1 czerwca 2023 roku, rządzący zdecydowali, że nastąpi to od 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia. Na przeszkodzie szybszej waloryzacji miały stanąć względy techniczne.

W celu otrzymania wyższego świadczenia niż obecnie nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków.

