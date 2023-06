D o dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek po południu w Kaliszu. 42-letnia kobieta skoczyła do rzeki Prosna, aby ratować swojego syna. Chłopiec zdołał wydostać się na brzeg o własnych siłach. NIestety, jego matki nie udało się uratować.





Tragedia w Kaliszu. Nie żyje matka, która skoczyła do rzeki za swoim dzieckiem

redakcja naTemat

