Duda pojechał do Kijowa. Polski prezydent ma rozmawiać z Zełenskim o kluczowej kwestii

Katarzyna Florencka

Andrzej Duda pojawił się z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Pretekstem do przyjazdu polskiego prezydenta do stolicy Ukrainy jest ukraiński Dzień Konstytucji oraz przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie.