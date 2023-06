Katarzyna Dowbor znalazła nową pracę. Musiała jednak wylecieć z Polski

Dowbor znalazła nową pracę. Fot. MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News

Prowadziła remontowy format Polsatu od samego początku. Na początku maja niespodziewanie przekazano informację o tym, że produkcja żegna się z Katarzyną Dowbor. To wywołała skrajne emocje wśród fanów oraz kolegów i koleżanek z branży. Miejsce dziennikarki w "Naszym nowym domu" zajęła Elżbieta Romanowska.

Wychodzi jednak na to, że Dowbor długo nie pocieszyła się "wolnym". 28 czerwca na jej instagramowym koncie pojawiło się jej zdjęcie z podpisem: "Bruksela z okna hotelowego. Przygoda służbowa się zaczyna".

Była gwiazda Polsatu nie chciała jak na razie zdradzać więcej szczegółów o swoim nowym zajęciu.

Dodajmy, że po zwolnieniu Dowbor z "Naszego nowego domu" Nina Terentwiew w rozmowie z Plotkiem wspomniała, że wierzy, iż przed prezenterką szybko staną nowe wyzwania.

– Trzymam kciuki za to, by odejście z 'Nasz nowy dom' okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą – mówiła.

Na początku czerwca sama zainteresowana przyznała, że była szefowa miała rację. – Nina miała rację. Już się o mnie upomnieli. Nudzić się na pewno nie zamierzam i nie będę. Zakończyłam pewien dziesięcioletni etap zawodowy i zaczynam nowy. Swoją drogą Nina ma świetnego nosa i czuja. No, ale to przecież stara wyjadaczka... – stwierdziła.

Przypomnijmy, że po tym, jak Dowbor dowiedziała się, że już nie będzie prowadziła swojego ukochanego formatu, nie kryła rozczarowania. W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" wprost mówiła o "upokorzeniu".

Dziennikarka podkreśliła, że "na do widzenia" nie usłyszała ani jednego dobrego słowa. "Nie pamiętam żadnej pochwały. Poczułam się upokorzona, dostałam komunikat, że spowalniam ten pociąg. Nie mając argumentu dotyczącego moich umiejętności zawodowych, zastosowano taki – nieprawdziwy – że nie daję rady fizycznie i psychicznie. Myślę, że właśnie o upokorzenie chodziło. Ale dostałam od dyrektora Miszczaka ogromny bukiet kwiatów. Znajome się śmieją, że jak ktoś będzie szedł z wielkim bukietem, to uciekną, bo pewnie przyjdzie zwolnić" – powiedziała.

W dalszej części opowiedziała ze szczegółami, jak wyglądało jej zwolnienie. Zdradziła, że "była kompletnie zaskoczona". Jak się okazało, nie tylko ona była w szoku.

Wszystko trwało 15, może 20 minut. Na rozmowę do dyrektora Miszczaka zostałam wezwana SMS-em. Rozmowa była prowadzona w asyście mojej pani producent, producenta z Polsatu i dyrektora Constantin Entertainment, firmy produkującej program.

Oni byli w szoku nie mniejszym niż ja. Producentka miała w oczach łzy.

Zapytałam, jakie są merytoryczne argumenty dotyczące mojej pracy

–

skoro ktoś mnie zwalnia, to powinnam chyba usłyszeć, że spóźniałam się do pracy, tworzyłam złą atmosferę, a może byłam nieprofesjonalna (...) Usłyszałam, że są to nowe badania i spadła oglądalność.

Katarzyna Dowbor

Wysokie Obcasy