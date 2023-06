Janoszek zarzuciła jej hipokryzję. Korwin-Piotrowska odpowiada, nie szczędząc uszczypliwości

Po materiale Krzysztofa Stanowskiego o Natalii Janoszek rozpętała się niemała afera. Dziennikarz, posiłkując się swoim "śledztwem", podważył istnienie spektakularnej kariery aktorki w Bollywood. "Kłamać trzeba umieć" – skomentowała to Karolina Korwin-Piotrowska. Celebrytka odbiła piłeczkę, wypominając jej jeden z odcinków "Na językach". Dziennikarka nie zostawiła i tego bez komentarza.

Karolina Krowin-Piotrowska odniosła się do słów Janoszek. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Po tym, jak Natalia Janoszek wytknęła Karolinie Korwin-Piotrowskiej, że mówiła o niej w programie "Na językach" i zarzuciła jej hipokryzję, przez dłuższy czas sama zainteresowana nie reagowała.

Sprowokował ją jeden z komentarzy internautek. "Samozaoranie. Na drugi raz zastanów się, zanim chlapniesz głupotę" – napisała kąśliwie "fanka".

"Szanowna pani, pani J. powołuje się na program, którego emisja skończyła się w 2016 roku. Prosta matematyka: 2023-2016... Chyba nie jest zbyt trudne dla pani. Oby! Poza tym żadne z nas, komentatorów, nie oglądało felietonów, byliśmy tylko w studiu" – wyjaśniła dziennikarka.

Na koniec nie szczędziła uszczypliwości "pani J.". "Poza tym, gdyby pani J. była tak wybitną osobowością i tak utalentowaną, to na pewno bym ją zapamiętała. Na przyszłość radzę uważać na słowa" – dodała.

Korwin-Piotrowska vs. Janoszek

Od głośnego materiału Krzysztofa Stanowskiego o Natalii Janoszek minął już miesiąc. Sprawa nadal jednak się ciągnie. Dziennikarz odbył podróż do Indii, aby sprawdzić, czy polska aktorka jest tam faktycznie znana. Zaczął nawet parodiować swoją "karierę w Bollywood".

W międzyczasie Janoszek pozwała dziennikarza i publikowała w sieci dowody na to, że jej kariera w aktorstwie wciąż się rozwija.

Do "śledztwa" gospodarza "Dziennikarskiego zera" odnosiła się nieraz Karolina Korwin-Piotrowska. "Stara zasada, nie tylko szołbizu, brzmi: zignoruj albo obśmiej. Pani N wybrała drogę trzecią, chce wytoczyć proces, to ma;) Stanowski jedzie do Bollywood, szykuje się serial na tygodnie. Jest jeszcze jedna zasada szołbizu i nie tylko: Kłamać trzeba umieć" – stwierdziła w jednym ze wpisów.

Dziennikarka nie musiała długo czekać na odpowiedź artystki. Janoszek postanowiła przypomnieć jej o programie TVN "Na językach", w którym w jednym z wydań brała udział w dyskusji dotyczącej jej kariery. Jak przyznała celebrytka, wówczas nie miała co do niej żadnych zastrzeżeń.

"Tak mi się właśnie przypomniało, że TVN wyemitował odcinek 'Na językach', w którym dużo uwagi poświęcono mojej pracy, również w Indiach. Pani Karolino, polecam sobie przypomnieć odcinek 6, sezon 4. Nie miała wtedy pani żadnych zastrzeżeń do mojej pracy zawodowej. Jak to pani napisała 'kłamać trzeba umieć'?" – napisała Janoszek w relacji na Instagramie.