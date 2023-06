Groźny front szybko zepsuje pogodę. Już w nocy czeka nas gwałtowna zmiana

Na początek weekendu pogoda może nam mocno pokrzyżować plany. Nie zabraknie kolejnych gwałtownych zjawisk, w tym opadów gradu i silnego wiatru. Na mapach pogodowych już widać wyraźną zmianę.

Czekają nas kolejne burze z gradem. Fot. wxcharts.com

Jak podaje IMGW, najbliższe dni przyniosą zmienną pogodę. Okresy słoneczne będą przeplatały się z przelotnym deszczem i burzami. Będzie ciepło – zdecydowanie ponad 20°C, jedynie nad morzem i w dolinach górskich nieco chłodniej. Problem w tym, że burze nie dadzą nam spokoju.

Jak poinformował WP dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron, w zachodniej części kraju w nocy nadal możliwe są opady deszczu oraz burze z gradem.

Gdzie jest burza?

Z informacji przekazanych przed godziną 18:00 wynikało, że z zachodu na wschód i północny wschód przemieszcza się strefa burz, którym towarzyszą przede wszystkim intensywne opady deszczu o natężeniu około 10-15 mm/h. Burzom lokalnie towarzyszy także grad. W najbliższym czasie burze nadal pozostaną aktywne.

W nocy z piątku na sobotę 1 lipca ma być pochmurnie. Miejscami pojawią się opady deszczu, lokalnie, zwłaszcza na obszarze od Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk burze z gradem i ulewnym deszczem. Temperatura będzie się wahać od 11°C do 17°C. Wiatr słaby, jedynie w czasie burz w porywach do 75 km/h.

IMGW ostrzega, że głównym zagrożeniem będą ulewne opady deszczu, których suma może miejscami wynieść ok. 20-30 mm, a z uwagi na dość wolne przemieszczanie się całej strefy, niewykluczone są lokalne pomiary dochodzące do 40-50 mm. Punktowo burzom będą towarzyszyć opady gradu o średnicy 1-2 cm.

Jaka pogoda na weekend 1-2 lipca?

IMGW informuje, że w sobotę 1 lipca zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu wystąpią na wschodzie i południu, miejscami przejdą burze. Wysokość opadów w czasie burz do 20 mm na wschodzie i 30 mm na południu.

Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, nad morzem i w rejonach podgórskich od 18°C do 21°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 75 km/h.

W niedzielę 2 lipca nadal będą przelotne opady deszczu i lokalne burze. Zrobi się nieco chłodniej – od 21°C, 22°C na wschodzie do 24°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w czasie burz wiatr porywisty.