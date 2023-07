Fanki Harry'ego Stylesa już czekają na niedzielny koncert. Co się dzieje pod PGE? [bilety, dojazd]

Harry Styles zagra w Warszawie 2 lipca w ramach Love On Tour. Miłośnicy jego twórczości już grzeją miejsce w kolejce. W sieci pojawiły się zdjęcia "bazy obozowej", którą fanki rozbiły pod PGE Narodowym. Nie brakuje tam dmuchanych materaców, leżaków, koców, a nawet namiotów. Co więcej, pojawił się specjalny "regulamin". Oto wszystko, co warto wiedzieć o niedzielnym koncercie.

Koncert Harry'ego Stylesa w Polsce. Co się dzieje pod PGE? [bilety, dojazd] Fot. Cover Images/East News

Koncertowe emocje na rodzimym podwórku

Można śmiało powiedzieć, że początek wakacji w Polsce stoi pod znakiem muzyczny wrażeń z udziałem największych gwiazd. Najpierw pod koniec czerwca na stadionie PGE Narodowym elektryzujące show, a właściwie dwa dała Queen B., czyli Beyoncé.

Na warszawskim przystanku Renaissance World Tour pojawił się Jay-Z, który towarzyszy żonie w trasie, ale również ludzie, których nikt by się w stolicy Polski nie spodziewał: Zendaya, Tom Holland czy Lizzo, która sama dzień później wystąpiła na Open'erze w Gdyni.

Na popularnym festiwalu zagrali także m.in. Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age i One Republic. W niedzielę oczy rodaków przekierują się z Trójmiasta znowu na stolicę, bowiem to właśnie tutaj wystąpi bożyszcze nastolatek, czyli Harry Styles we własnej osobie.

Od momentu rozpoczęcia swojej muzycznej ścieżki, Harry Styles zgromadził w swojej kolekcji wiele prestiżowych nagród, w tym dwie BRIT, Grammy, Ivor Novello Award, American Music Award, a także wiele innych. Wokalistka jest też ikoną mody - był pierwszym mężczyzną, który ozdobił okładkę magazynu "Vogue".

Styles przybywa do Polski w ramach trasy koncertowej Love On Tour, która pierwotnie miała rozpocząć się wcześniej, ale z powodu pandemii musiała zostać przesunięta i ostatecznie ruszyła we wrześniu 2021 r. w Las Vegas. Jego występy to prawdziwe muzyczne uczty. Na niedzielnym koncercie na pewnie nie zabraknie takich hitów jak "Sign of the Times", "Lights Up", "Adore You"czy "Watermelon Sugar".

Na jednej z internetowych grup na Facebooku wylądowały zdjęcia grup fanek, które już koczują pod stadionem. Pojawił się też osobliwy regulamin "kolejkowania" miejsca.

"Obecność obowiązkowa w godzinach: 04.00, 12.00, 21.00. Dwukrotna nieobecność skutkuje utratą miejsca w kolejce. Na jedną osobę przypada maksymalnie jeden dodatkowy numerek (pod warunkiem że dodatkowa osoba przyjdzie do GODZINY). Całkowity zakaz spożywania alkoholu. Dbamy o czystość. Miłego kolejkowania" – czytamy instrukcję.

Warto nadmienić, że na stronie LiveNation.pl ostały się ostatnie wolne wejściówki na koncert Harry'ego Stylesa. Najtańszy bilet to koszt 395 zł, ale widok z tego sektora trybun jest ograniczony. Są też wejściówki na trybuny z nieco lepszym widokiem - tu ceny wahają się od 695 zł do 1320 zł. Można jeszcze kupić miejsce na płytę (GA1) - 994 zł.

Koncert Harry'ego Stylesa - jak dojechać?

Bramy zostaną otwarte o 17:00. Aby dotrzeć na PGE Narodowy, zdecydowanie najdogodniejszym środkiem transportu jest metro. Alternatywą są tramwaje i autobusy. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich umożliwiają dojazd do stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion dla osób przyjeżdżających ze wschodu.

Kluczowe jest, że przed koncertem, począwszy od 17:00, będzie ograniczenie w dostępie do Saskiej Kępy. Utrudnienia będą trwały do 21:00.

Policja, w zależności od sytuacji, może zdecydować o blokadzie poszczególnych ulic. W razie zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od 17:00 aż do czasu zakończenia transportu uczestników koncertu, autobusy linii 102, 125 i 202 będą kursować ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a linie 146 i 147 - Wybrzeżem Szczecińskim i Zamościem - informuje urząd miasta.

W przypadku ewentualnego zamknięcia ulic Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego, autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą kursować ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), linia 135 - Targową, a linie 146 i 147 - aleją Zieleniecką. Dodatkowo, autobusy E-1 zostaną przekierowane przez most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy koncertu podróżujący samochodem, motocyklem, vanem lub autobusem mogą zaparkować na terenie parkingu przy błoniach PGE Narodowego. Bilety parkingowe dostępne są do zakupu przy wjeździe (o ile będą dostępne miejsca) lub online na stronie: https://sklep.pgenarodowy.pl.

Parking na błoniach PGE Narodowego będzie otwarty od 6:00 do 24:00. Wejście na parking możliwe jest od strony ulicy Zamoyskiego i ulicy Sokolej.