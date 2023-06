Nie wiesz, na który letni festiwal pojechać? Tych ośmiu nie możesz przegapić [POLECAJKA]

Letnia festiwalowa mapa Polski prezentuje się w tym roku całkiem imponująco. To rodzi dylemat, bo na który festiwal najlepiej pojechać? Spośród kilkudziesięciu muzycznych wydarzeń wybraliśmy osiem różnorodnych, mniejszych i większych imprez, które najbardziej przykuły naszą uwagę. Nic tylko kupować bilet (albo i nie) i pakować plecak!

Na jaki festiwal pojechać? Fot. Karol Makurat/REPORTER (zdjęcie poglądowe z Open'er Festival 2022)

Letnie festiwale 2023. Osiem festiwali muzycznych w lipcu i sierpniu, na które warto pojechać

1. Open'er Festival (28 czerwca – 1 lipca)

Gdzie? Lotnisko Gdynia-Kosakowa

Kto wystąpi? Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Lizzo, Lil Nas X, OneRepublic, SZA, Central Cee, Editors, Labrinth, Jann, Paolo Nutini, Anne-Marie, Brodka, David Kushner, Mrozu, Machine Gun Kelly, Major Lazer Soundsystem, Metro Boomin, Nothing But Thieves, Caroline Polachek, Daria Zawiałow, Kamp!, Queens of the Stone Age, Bedoes 2015, Kaśka Sochacka, Kaleo, Lil Yachty, Rina Sawayama i inni

Aktualna cena? Od 479 złotych

Open'er Festival to nie tylko jeden z najpopularniejszych letnich festiwali, ale jedno z największych muzycznych wydarzeń w Polsce. W tym roku wrażenie robi nie tylko line-up (70 koncertów na czterech scenach), ale również pozostałe atrakcje w okazałym miasteczku festiwalowym w Gdyni-Kosakowo. Dla festiwalowiczów dostępne są m.in. spektakle teatralne, strefa NGO, Fashion Stage, silent disco, spotkania Open'er Obywatelski, wystawa "Gdynia w klimacie", a także wiele stref, z których każda szykuje własne atrakcje czy imprezy.

2. Kazimiernikejszyn (12-14 lipca)

Gdzie? Kazimierz Dolny

Kto wystąpi? Igo, Fisz Emade Tworzywo, Katarzyna Nosowska, Kaśka Sochacka, Vito Bambino i inni

Aktualna cena? Od 220 złotych

Kazimiernikejszyn to kameralny letni festiwal muzyczny, który odbywa się w bajecznym punkcie na mapie Polski – Kazimierzu Dolnym. Organizatorzy nazywają imprezę "celebracją bezpinkowości, bliskości i jasnej strony mocy zmiksowanej z dzikością zabawy po świt i magią Kazimierza Dolnego". Brzmi zachęcająco, a w planach (oprócz koncertów) między innymi: spotkania z gośćmi, silent disco na środku rynku, występy w Kamieniołomach, palenie koguta czy... wielka bitwa na poduszki.

3. Audioriver Festival (28-30 lipca)

Gdzie? Płock, plaża nad Wisłą

Kto wystąpi? Kamp!, Artbat, Basstronomy (Adelix), Joyhauser, Święty Bass, Wobler, Rysy, Moderat, Catz ’n Dogz, Coco Bryce i inni

Aktualna cena? Od 270 złotych (od 130 złotych na Sun/Day) Audioriver to sławny już festiwal muzyki elektronicznej, który już od 16 lat przyciąga fanów rave'u i tych wszystkich, którzy po prostu chcą tańczyć do didżejskich setów. W piątek i sobotę główna część festiwalu odbywa się na nadwiślańskiej plaży, nad którą wznosi się Wzgórze Tumskie i popularna skarpa. Z kolei niedziela to Sun/Day w parku pomiędzy ulicami Mostową i Rybaki. Tak, podczas Audioriver życiem, muzyką i wolnością tętni cały Płock.

4. Sun Festival (28-30 lipca)

Gdzie? Kołobrzeg, Nadmorski Park Kultury

Kto wystąpi? Pezet, Jan-rapowanie, Słoń, Smolasty, Mr. Polska, Otsochodzi, Polska Wersja, O.S.T.R. , Paluch, Bedoes, Kuque, Blacha, Tede x Borixon, Gibbs, Żabson, Young Igi, PRO8L3M i inni

Aktualna cena? Od 249 złotych Tym razem coś dla fanów hip-hopu, bo Sun Festival reklamuje się jako "najgorętszy hip-hopowy festiwal tego lata". To dopiero druga edycja tego nadmorskiego wydarzenia, które w zeszłym roku narobiło szumu i wraca z jeszcze większym line-upem. A w nim: największe gwiazdy polskiej sceny rapu. Z racji, że Sun Festival odbywa się w Kołobrzegu, łatwo połączycie hip-hopową ucztę z plażowaniem i letnim wypoczynkiem.

5. Pol'and'Rock Festival (3-5 sierpnia)

Gdzie? Lotnisko Czaplinek-Broczyno

Kto wystąpi? The Rumjacks, Transgresja, Kwiat Jabłoni, Zalewski, Spin Doctors, Royal Republic, Lady Pank, Brodka, Epica i inni

Aktualna cena? Bezpłatnie

Pol'and'Rock Festival to już polska festiwalowa instytucja. Kiedyś odbywał się w Kostrzynie nad Odrą, a teraz już po raz drugi uczestnicy Najpiękniejszego Festiwalu Świata (organizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka) przyjadą na teren lotniska Czaplinek-Broczyno. Wydarzenie, na którym królują miłość, przyjaźń i muzyka, to nie tylko koncerty na dwóch scenach, ale również Akademia Sztuk Przepięknych (spotkania z gośćmi, warsztaty, NGO).

6. Off Festival (4-6 sierpnia)

Gdzie? Katowice, Dolina Trzech Stawów

Kto wystąpi? Pusha T, Slowdive, King Krule, Panda Bear & Sonic Boom, Spiritualized, Tamino, Homixide Gang, Melody's Echo Chamber, Hania Rani, Balming Tiger, OFF!, Confidence Man, Desire, Wojtek Mazolewski i inni

Aktualna cena? Od 279 złotych

Na liście letnich festiwali 2023 do polecenia nie może zabraknąć (jak każdego roku) Off Festivalu. Muzyczne wydarzenie założone w 2006 roku przez Artura Rojka to gratka dla fanów muzyki alternatywnej i tych, którzy mają przesyt mainstreamem czy popem. Off to już wakacyjna klasyka, dlatego biegiem do Katowic!

7. FEST Festival (9-13 sierpnia 2023)

Gdzie? Park Śląski w Chorzowie

Kto wystąpi? Kasabian, Yungblud, The Chemical Brothers, Ferg, AJR, Calum Scott, GO_A, Grubson, Jann, Ignacy, Kalush Orchestra, Raph Kamiński, Róisín Murphy, Rubens, Two Door Cinema Club, Vito Bambino i inni

Aktualna cena? Od 469 złotych Barwny FEST Festival odbywa się już po raz czwarty. Muzyczna impreza w Chorzowie to nie tylko dobra muzyka (w tym roku mocny jest polski skład), ale przede wszystkim świetna atmosfera. Na miejscu oprócz koncertów festiwalowiczów czekają inne atrakcje: warsztaty, akcje społeczne, strefy chillout.

8. Olsztyn Green Festival (11-13 sierpnia)

Gdzie? Plaża miejska w CRS "Ukiel", Olsztyn

Kto wystąpi? Dawid Posiadło, Brodka, Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Karaś/Rogucki, Ofelia i inni

Aktualna cena? Od 114,5 złotych

Olsztyn Green Festival to festiwal muzyki zwany najbardziej zielonym festiwalem w Polsce. Nic dziwnego, skoro każdego roku odbywa się na terenie plaży miejskiej w CRS "Ukiel" w Olsztynie, w którym – jak piszą organizatorzy – "tło scen maluje natura, jezioro, lasy i magiczne zachody słońca". Trudno się z tym nie zgodzić. Do tego olsztyńskie wydarzenie to koncerty największych gwiazd polskiej muzyki, a w tym roku wystąpi sam Dawid Podsiadło.