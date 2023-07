Czy jajko na pewno leciało w Zenka Martyniuka? Na scenie była także posłanka PiS

Na sobotnim występie Zenka Martyniuka w ramach Dni Włodawy doszło do przykrego incydentu: gwiazdor disco-polo został obrzucony jajkami. Głos zabrał organizator wydarzenia. Zdradził on, że zachowanie członka publiczności mogło zagrozić nie tylko piosenkarzowi: na scenie znajdowała się również posłanka PiS Monika Pawłowska.

Organizator Dni Włodawy odniósł się do incydentu, w którym obrzucono jajkami Zenona Martyniuka Fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Zenek Martyniuk obrzucony jajkami. Reakcja organizatora

Doniesienia o przykrym incydencie na Dniach Włodawy obiegły całą Polskę, podobnie jak nagranie, w którym pokazana jest przemowa Zenka Martyniuka, który nie ukrywał rozgoryczenia.

– Koncertów, w trakcie ponad 30-letniej kariery, zagraliśmy bardzo dużo. Ale pierwszy raz się nam zdarzyło tu, we Włodawie, że ktoś rzucił jajkami. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim czymś, a zagrałem kilkanaście tysięcy koncertów – podkreślił zasmucony muzyk.

– No i co, mamy tego pana, panowie ochroniarze? – pytał ze sceny wokalista, zachęcając wandala do ujawnienia swojej twarzy. – Chcielibyśmy go poznać. Jak pan taki chojrak, zapraszamy na scenę. Pan basista chciałby poznać – dodał.

Artysta nie ukrywał, że po wydarzeniu odeszła mu ochota na zagranie reszty koncertu. – Przez jednego pana straciliśmy, kurde humor i w ogóle wszystko, chęć do grania, powiem państwu szczerze. Chętniej bym zakończył i pożegnał się z państwem, ale mam umowę jakoś zobowiązującą, więc niestety. Ale to będzie bardzo smutny koncert – oznajmił przygaszony Martyniuk.

Organizator Dni Włodawy reaguje na incydent z Martyniukiem

Do sprawy odniósł się Łukasz Zdolski, dyrektor Włodawskiego Domu Kultury i organizator Dni Włodawy. Wyraził on żal z powodu incydentu i podkreślił profesjonalizm muzyka, który mimo to grał do samego końca. – Artysta, mimo incydentu, grał dalej, a na koniec wieczoru podziękował publiczności, która go wspierała – zaznaczył w rozmowie z regionalnym serwisem Super Tydzień Chełmski.

Łukasz Zdolski zdradził również, że sprawca zajścia został natychmiast wyprowadzony z terenu imprezy. – Nie był to mieszkaniec Włodawy, ale przyjezdny. Jego wizerunek przekazaliśmy w niedzielę rano policji, która wyciągnie konsekwencje z tej niebezpiecznej sytuacji – powiedział.

Organizator Dni Włodawy zdradził również, że Zenon Martyniuk i jego zespół nie byli jedynymi osobami, które mogły ucierpieć podczas incydentu z jajkami. – Trzeba też wziąć pod uwagę to, że na scenie była także z nami poseł Monika Pawłowska – dodał.

Polityczka PiS, która kadencję sejmową zaczynała w Lewicy, rzeczywiście uczestniczyła w święcie Włodawy – a na Twitterze chwaliła się w sobotę zdjęciem z Zenonem Martyniukiem.

Ile zarabia Zenek Martyniuk za jeden występ?

Wokalista zespołu Akcent utrzymuje się na scenie muzycznej od końcówki lat 80. Wypuścił 20 albumów studyjnych, z czego pięć było solowymi krążkami. Do jego największych hitów należą takie utwory jak "Przez Twe Oczy Zielone", "Przekorny los", "Królowa Nocy", "Życie To Są Chwile" czy "Gwiazda". Co więcej, w 2020 roku, kinową premierę miała filmowa biografia Martyniuka pt. "Zenek".

Jak wyceniane są zatem wokalne show "króla disco polo"? Ile zarabia Zenek Martyniuk? Otóż według ustaleń portalu Pomponik, w przypadku jednorazowego występu mowa o stawce w wysokości 30 tys. złotych. Koncertowy grafik Martyniuka jest wypchany po brzegi od lat.