Martyniuk ponownie na antenie TVP? Na Woronicza miały zapaść nowe decyzje

Telewizja Polska jest na etapie przygotowywania nowego, autorskiego programu. Będzie to cykliczny format rozrywkowy. Czy w związku z powyższym na antenę TVP powróci Zenek Martyniuk? Prezes stacji Mateusz Matyszkowicz zabrał głos w sprawie disco polo.

Na początku września ubiegłego roku opinię publiczną zszokowała informacja o odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. Jego następcą został Mateusz Matyszkowicz, były dyrektor TVP Kultura oraz TVP1. Choć z początku nowy prezes oddawał hołd swojemu poprzednikowi. Mimo tego wprowadził szereg zmian.

Zenek Martyniuk znowu w TVP? Stacja wyemituje autorski program "Biesiada"

Przypomnijmy, że gust muzyczny Jacka Kurskiego wielokrotnie był wyśmiewany. Wszystko za sprawą gatunku muzyki disco polo, który darzył szczególną sympatią. Kiedy to on miał możliwość wyboru repertuaru na imprezy organizowane przez TVP nie mogło na nich zabraknąć reprezentantów muzyki tanecznej takich jak Zenek Martyniuk, grupa Boys czy Sławomir.

W momencie gdy jego stanowisko przejął Matyszkowicz, w mediach nieustannie spekulowano, że ten gatunek muzyczny nie szczególnie jest w jego typie, co mogłoby oznaczać koniec "pięciu sekund chwały" dla disco polo.

Jak podaje serwis telemagazyn.pl, publiczny nadawca rozpoczął właśnie prace nad najnowszym formatem. Program "Biesiada" ma mieć premierę pod koniec czerwca, a podczas biesiadowania widzowie spotkają się z rozmaitymi gwiazdami. Format będzie emitowany na antenie TVP2.

Mateusz Matyszkowicz chce, żeby nowy program rozrywkowy połączył wszystkich Polaków (...) W końcu... wszyscy lubimy się bawić! (...) Podczas każdej z takich zabaw publiczność i zaproszone gwiazdy będą wspólnie śpiewać, tańczyć, żartować czy grillować. Nie będzie podziału na scenę i publiczność, wszyscy mają być razem. Prezes TVP zapewnia, że audycja to autorski format TVP, ale jeżeli szukać czegoś podobnego w zachodnich telewizjach, to byłby to niemiecki program "Lustige Musikanten". telemagazyn.pl

Portal wspomniał także o rzekomym uprzedzeniu Matyszkowicza do muzyki disco polo. Z zapowiedzi prezesa publicznej stacji wynika, że ma on polegać na dobrej zabawie, które ma towarzyszyć różnorodna muzyka.

"Wiele plotkowało się o tym, że nowy prezes TVP nie jest fanem disco polo i będzie ograniczał jego obecność na antenach TVP. Teraz zapewnia, że podczas biesiad uczestnicy będą śpiewać przeróżne piosenki, począwszy od starych, kultowych polskich przebojów, aż po disco polo właśnie. Wiele będzie zależało także od konkretnego tematu danej biesiady" – podsumowano. Fani w sieci nie kryją swojego rozczarowania nowym szefem Telewizji Polskiej.

"Zawiódł mnie bardzo ten prezes, miałem nadzieję, że to światły i odważny człowiek..."; "Telewizja publiczna faktycznie staje się coraz bardziej publiczna..."; "Najgorsze jest to, że nie ma nic dla bardziej wymagających słuchaczy, na okrągło discopolowy chłam albo wyliniałe gwiazdy odcinające kupony..."; "Zenek to chłop na poziomie... swojego, tzn. PiSowskiego elektoratu. No przecież TVPis nie może puścić nic ambitniejszego, bo musi trafiać z przekazem do swojej grupy docelowej, jaka by ona nie była" – czytamy w komentarzach.