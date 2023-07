Tragedia na Nanga Parbat. Sprzeczne doniesienia o narodowości ofiary

Do tragedii miało dojść podczas zejścia ze szczytu Nanga Parbat w zachodniej części Himalajów w Pakistanie. Facebookowy profil Nanga Parbat Climbers podał, że w wyprawie zginął polski himalaista. Wiadomo, że w niedzielę trzech Polaków zdobyło ośmiotysięcznik, jednak w mediach pojawiają się sprzeczne doniesienia o narodowości ofiary.

Śmierć wspinacza na Nanga Parbat. Sprzeczne doniesienia o tożsamości ofiary Fot. Pixabay

Jak przekazano we wpisie na profilu Nanga Parbat Climbers na Facebooku, "polski himalaista miał znajdować się w okolicy obozu czwartego", czyli ok. 7000 m n.p.m. Informacja o śmierci Polaka nie została jednak do tej pory potwierdzona. Wiadomo jedynie, że polscy wspinacze znajdują się obecnie na Nanga Parbat.

Jak podał PAP, w minioną niedzielę trzech naszych rodaków, niezależnie od siebie, zdobyło ośmiotysięcznik. Według portalu wspinanie.pl dokonali tego w różnym czasie Piotr Krzyżowski, Paweł Kopeć i Waldemar Kowalewski.

Sprzeczne doniesienia o narodowości ofiary

W mediach pojawiają się jednak sprzeczne doniesienia o narodowości ofiary. Jak przekazał na swojej stronie "Daily Pakistan", to hiszpański alpinista zginął podczas zejścia ze szczytu.

"Hiszpański wspinacz zginął podczas wyprawy na Nanga Parbat, dziewiąty najwyższy szczyt świata położony w regionie Gilgit-Baltistan w Pakistanie" – czytamy.

Jak dodano, tę informację potwierdził zastępca komisarza Sadaqat Ali, który dodatkowo przekazał, że przyczyną śmierci mężczyzny był zawał serca. Funkcjonariusz nie ujawnił szczegółów dotyczących jego tożsamości.

Taką samą informację przekazał też serwis Arynews.tv. "Policja poinformowała, że ​​hiszpański himalaista zmarł w bazie numer 5 na Nanga Parbat z powodu zawału serca" – poinformowano.

Informacja o tragedii pojawiła się także na facebookowym profilu Skialpinizm.

"'Wczoraj po południu część ekipy stanęła na szczycie Nangi. Niestety podczas zejścia jeden z kolegów źle się poczuł i dziś nad ranem zmarł. Informację podała agencja obsługująca bazę. Trwa sprowadzanie drugiego ze wspinaczy. Pozwólcie, że na razie nie będziemy udzielać więcej informacji, sytuacja jest bardzo poważna. Uszanujmy to. Ali jest w bazie, organizuje pomoc i łączność'. Informacja od Himalaya Freeride Tour, zdjęcie od agencji Nanga Parbat Climbers. Na szczycie o różnych godzinach stanęli Piotr Krzyżowski, Paweł Kopeć i Waldemar Kowalewski. Ali Olszański po uderzeniu kamieniem musiał zrezygnować z akcji i zejść do bazy" – czytamy.

Nanga Parbat ma 8126 m n.p.m. i jest dziewiątym co do wysokości szczytem świata. W 2018 roku, schodząc z tego szczytu, zginął himalaista Tomasz Mackiewicz1. Polak został w szczelinie na wysokości ponad 7200 metrów.