Sara James już tak nie wygląda. Młoda artystka przeszła metamorfozę

Sara James już nie raz udowodniła, że nie boi się eksperymentować ze zmianami wyglądu. Najchętniej zmienia coś w swojej fryzurze. Tak było i tym razem. Młoda gwiazda zaprezentowała się w blond dredach.

Sara James przeszła metamorfozę. Fot. Piotr Matusewicz/East News

Sama James i jej metamorfoza fryzury

Na początku kariery Sara miała na głowie burzę kręconych włosów. Niedługo później postawiła na długie warkoczyki, z którymi od tamtego momentu jest chyba najbardziej kojarzona. Z czasem wokalistka postanowiła skrócić włosy i przefarbować je na czerwono.

Teraz ponownie zaskoczyła fanów nowym uczesaniem. Na nowym zdjęciu w mediach społecznościowych widzimy ją w blond dredach. Pod publikacją fani gwiazdy komplementowali jej przemianę.

"Sara świetnie wyglądasz. Nie mogę się napatrzeć i nie mogę się doczekać kolejnego koncertu"; "Widać coraz doroślejsze podejście do swojej kariery muzycznej. Coraz lepsze stylówki, fajne fryzury. Robi super wrażenie"; "Uwielbiam twoje warkoczyki, ale w nowej fryzurze wyglądasz top. Mega ci pasuje" – czytamy w komentarzach.

Kariera Sary James

Przypominamy, że Sara James pochodzi z Ośna Lubuskiego. Od najmłodszych lat chętnie brała udział w konkursach i festiwalach muzycznych. Można powiedzieć, że Sara ma muzykę we krwi. Jej mama to wokalista amatorka, a pochodzący z Nigerii tata, John James, jest zawodowym muzykiem i producentem.

Nastolatka w swojej rodzinnej miejscowości uczęszczała do szkoły muzycznej, gdzie oprócz śpiewu uczyła się gry na pianinie. Przełomem w jej raczkującej karierze okazał się program "The Voice Kids".

W 2021 roku James swoim wykonaniem "Anyone" Demi Lovato sprawiła, że wszystkie fotele jurorskie odwróciły się w jej kierunku podczas przesłuchania. Dawid Kwiatkowski, Tomson i Baron oraz Cleo oklaskiwali nastolatkę na stojącą przy głośnym aplauzie publiczności. Z czwórki jurorów wybrała duet z zespołu Afromental, który ostatecznie doprowadził ją do wygranej. Młodziutka artystka nie poprzestała na nagrodzie w "The Voice Kids" i po zwycięskim finale wzięła udział w "Szansie na sukces". Dzięki dobrej passie zajęła pierwsze miejsce także i w tym programie, co dało jej możliwość reprezentowania naszego kraju podczas 19. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. We Francji nie udało jej się jednak powtórzyć sukcesu Roksany Węgiel i Viki Gabor. Z piosenką "Somebody" stanęła co prawda na podium, ale więcej głosów zebrała od niej 15-letnia Maléna z Armenii. Drobna przeszkoda nie zniechęciła polskiej artystki przed dalszym wyrabianiem sobie marki. W międzyczasie James wydała minialbum zatytułowany "Jak co roku", a po pięciu miesiącach światło dzienne ujrzał jej singiel pod tytułem "Nie jest za późno". Kawałek uplasował się na 18. miejscu listy stu piosenek najczęściej puszczanych przez stacje radiowego w kraju (AirPlay - Top). Potem Sara wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wzięła udział w przesłuchaniach do amerykańskiej wersji "Mam talent". Niedługo później odcinek z jej udziałem wyemitowano w NBC i na oficjalnym kanale stacji na YouTube.

James zachwyciła wszystkich swoim wykonaniem. Simon Cowell, najtwardszy z jurorów, nacisnął "złoty przecisk", dzięki czemu 14-latka od razu awansowała do półfinałowych odcinków na żywo.

I tak pod koniec sierpnia Polka zaśpiewała przed jury i amerykańską publicznością utwór "Rocket Man". W komentarzach w sieci nie brakowało zachwytów nad uzdolnioną, młodą artystką, która w końcu trafiła do finału show. 13 września 2022 roku (a w Polsce o 2:00 w nocy 14 września) rozpoczął się odcinek, w którym zaprezentowało się w sumie 11 finalistów "America's Got Talent". Sara na decydujący występ wybrała kultową piosenkę Kate Bush "Running Up That Hill". Ostatecznie nie udało jej się wygrać programu. Zdobyła jednak rzeszę fanów z całego świata.