Atak terrorystyczny w Tel Awiwie. Samochód wjechał w tłum w centrum handlowym

redakcja naTemat

Siedem rannych osób, w tym trzy w poważnym stanie – to aktualny bilans ataku terrorystycznego, do którego doszło w centrum handlowym w Tel Awiwie. Jak podaje BBC, napastnik wjechał samochodem w grupę ludzi, po czym wysiadł z pojazdu i zaczął atakować ich nożem. Do ataku przyznała już palestyńska organizacja Khaled Al-Batsh.