Blanka zdradziła, gdzie uczyła się śpiewać. Występowała tam, gdzie Lady Gaga?

Blanka Stajkow przez bardzo długi czas próbowała w rozmaity sposób swoich sił w show-biznesie. Wszystko zaczęło się od występu z 2010 roku w "Dzień Dobry TVN", gdzie na zaprezentowała się w utworze "Finally". Wówczas aspirująca wokalistka miała zaledwie 11 lat. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu.

Szeroką rozpoznawalność zagwarantowała jej piosenka "Solo", dzięki której udało jej się zwyciężyć polskie preselekcje do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu. 13 maja podczas wielkiego finału konkursu zaśpiewała z numerem czwartym jako jedna z 26 uczestników największego corocznego wydarzenia muzycznego.

Po powrocie do kraju Blanka nie narzeka na brak pracy, nieustannie otrzymuje nowe propozycje, a aktualnie skupia się na promocji swojego najnowszego singla "Boys Like Toys". W związku z powyższym wokalistka była gościnią wtorkowego wydania programu "Pytanie na Śniadanie", gdzie opowiedziała swój "american dream". Jak się okazało wokalistka spędziła kilka lat w Nowym Jorku.

To był moment, w którym moje marzenia zaczęły się spełniać. To wszystko dzięki mojej mamie, która postanowiła, że jedziemy za tym, żebym mogła się tam kształcić i tworzyć muzykę, uczyć się (...) Było czasami ciężko. Konkurencja jest ogromna, a presja niesamowita natomiast generalnie było super. Bardzo dużo mnie to nauczyło. Czułam, że dorosłam w tamtym momencie (...) Tam uczyłam się śpiewu i tańca od najlepszych. To był taki moment, w którym mogłam się oddać nauce tego, co kocham

