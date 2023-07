Przez swoje związki Leonardo DiCaprio stał się internetowym memem - ludzie żartują sobie z tego, że gustuje w kobietach mających nie więcej niż 25 lat. Jak donoszą zagraniczne media, laureat Oscara za "Zjawę" ma umawiać się teraz z 28-letnią modelką. Paparazzi przyłapali go na zabawie z Gigi Hadid.

Leonardo DiCaprio został przyłapany na imprezowaniu z 28-letnią modelką Gigi Hadid. Fot. LOIC VENANCE / AFP / East News

Leonardo DiCaprio bawi się na imprezie z Gigi Hadid (WIDEO)

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Leonardo DiCaprio jest świetnym aktorem, walczy ze zmianami klimatu, ale ma pewną przypadłość, z której żartują sobie nie tylko internauci, ale i koledzy po fachu. W 2020 roku podczas rozdania Złotych Globów Ricky Gervais powiedział, że hollywoodzki gwiazdor zabrał swoją dziewczynę na trwające aż trzy godziny "Pewnego razu... w Hollywood" i pod koniec filmu jego partnerka była już dla niego za stara.

Jeszcze niedawno zagraniczne media podkreślały, że DiCaprio nie umawiał się nigdy (przynajmniej oficjalnie) z kobietą, która ma więcej niż 25 lat.

Od prawie roku po internecie krążą pogłoski, zgodnie z którymi DiCaprio znalazł sobie nieco starszą dziewczynę. Amerykańskie tabloidy zaczęły wiązać go z 28-letnią topmodelką Gigi Hadid.

Na początku lipca bieżącego roku portale plotkarskie podchwyciły temat i zaczęły ogłaszać wszem wobec, że DiCaprio i Hadid faktycznie mają być w związku. Jako dowód przedstawiono nagranie, na którym para spędza razem czas na imprezie Marca Packera, założyciela Tao Goup, w Hamptons.

Anonimowy informator serwisu Page Six potwierdził, że gwiazda modowych wybiegów i odtwórca roli Jacka z "Titanica" są razem.

Nadmieńmy, że w kwietniu tego roku "Entertainment Tonight" informowało, że zgodnie z ich źródłem Gigi, która ma dziecko z byłym członkiem boysbandu One Direction (Zaynem Malikiem), i Leo są jedynie przyjaciółmi.

Kubicka miała dać kosza DiCaprio

Polska modelka Sandra Kubicka przytoczyła w rozmowie z Idą Nowakowską i Aleksandrem Sikorą pewną historię sprzed lat. Z relacji Polki wynikało, że w przeszłości wpadła w oko DiCaprio.

Zapytana o to, dlaczego odrzuciła jego zaloty, odpowiedziała: – Dlatego, że miał prawie każdą i ja nie będę tą każdą. I to mu powiedziałam. Powiedział mi, że nikt mu tak nie pocisnął nigdy i za to mnie lubi. Mała Sandra zawsze wiedziała, że chce założyć rodzinę, mieć dzieci i mieć męża, i wiedziałam, że ten gość mi tego nigdy nie da więc po co wchodzić w jakąś ulotną relację, z której nic nie wyniknie.

Według Kubickiej amerykański aktor dociekliwie szukał z nią kontaktu.– On naprawdę się starał. Jak nie mógł do mnie dotrzeć, to do mojej asystentki bił, pytając, czy może z Sandrą porozmawiać. Bardzo fajnie mnie traktował, naprawdę gentleman – stwierdziła w podcaście Telewizji Polskiej "Bądźmy Razem".

