Tragedia po ukraińskiej stronie Beskidów. Podczas spaceru po górach trzyosobową rodzinę zastała burza. Niestety nie zdążyli zejść ze szczytu, uderzenie pioruna zabiło ojca i nastoletnią córkę.

Uderzenie pioruna zabiło ojca i córkę po ukraińskiej stronie Beskidów Fot. Facebook/ДСНС України

Jak podały ukraińskie media, do tragedii doszło 6 lipca w Beskidach Wschodnich. O godzinie 14:53 miejscowe służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że na górze Howerla piorun śmiertelnie poraził dwie osoby.

Pracownicy ukraińskiego oddziału poszukiwawczo-ratowniczego "Wróbel" z miasta Jeremcze błyskawicznie dotarli na miejsce zdarzenia. Po przybyciu we wskazane miejsce stwierdzili, że ofiarami porażenia pioruna jest 11-letnia dziewczynka i jej ojciec. Jak przekazali ratownicy, przy zwłokach siedziała matka nastolatki, która znajdowała się w ciężkim szoku.

Kobieta została przetransportowana przez innych turystów do schroniska Zaroślak, gdzie zajęli się nią lekarze.

Uderzenie pioruna - jakie obrażenia powoduje? Jak się przed nim bronić?

W rozmowie z redakcją naTemat ratownik medyczny Ireneusz Szaniec, prezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych podzielił się informacjami, jak należy reagować, gdy doszło do uderzenia pioruna.

– Trzeba pamiętać, że porażenie piorunem to uraz o bardzo wysokiej energii. Obrażenia są uzależnione od tego, jaką drogą piorun przeszedł przez ciało człowieka, czy uszkodził narządy wewnętrzne – przyznał Ireneusz Szaniec. – Przede wszystkim trzeba niezwłocznie przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy. Chodzi o przywrócenie funkcji życiowych, jeśli takie funkcje zostały zatrzymane. Jeśli nie doszło do zatrzymania krążenia, to należy wezwać służby ratownictwa medycznego – dodał. Urazy spowodowane przez porażenie piorunem to często urazy kręgosłupa, kości długich oraz ośrodkowego układu nerwowego. Jak przekazał wówczas Ireneusz Szaniec, należy pamiętać, że zatrzymanie krążenia, również u osoby porażonej przez piorun, nie jest równoznaczne śmierci. – Podejmujemy wtedy czynności związane z zabiegami resuscytacyjnymi, które mają za zadanie przywrócić krążenie. Trzeba pamiętać, że piorun powoduje nie tylko urazy wewnętrzne ale również zaburzenia rytmu serca. Zatrzymanie krążenia nie jest tu równoznaczne ze śmiercią. Ratownicy zawsze walczą o życie takiego poszkodowanego – podkreśla ratownik. – Bardzo często takie urazy kończą się również poparzeniem. Pojawia się charakterystyczny wzór paproci na plecach lub klatce piersiowej. Należy opatrzyć, ochłodzić miejsca poparzone. Urazy przy porażeniu piorunem to urazy o wysokiej energii, wysokiej kinetyce. Niestety, często bywają śmiertelne – powiedział prezes Szafraniec.

Pierwsza pomoc

Osobie, którą poraził piorun, należy udzielić pierwszej pomocy. Trzeba zawsze pamiętać, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo poszkodowanego i osób, które znajdują się na miejscu zdarzenia.

– Po przejściu wyładowań atmosferycznych świadkom zdarzenia nic nie grozi, ale w trakcie należy pamiętać o tzw. zasadzie krokowej, czyli staramy się robić drobne kroki, przemieszczamy się leżąc na ziemi, nie ma mowy o bieganiu – zmienność elektryczna może powodować większe prawdopodobieństwo porażenia prądem – uczulał nasz rozmówca.

Czy takiemu wypadkowi można zapobiec?

Oczywiście najlepiej nie wychodzić na zewnątrz podczas burzy, unikać wycieczek, kiedy prognozy pogody przewidują wyładowania atmosferyczne. Jeśli jednak jesteśmy na zewnątrz i jest burza, to jak tłumaczy nasz rozmówca, należy unikać wysokich drzew, wzniesień, metalowych przedmiotów, włączonych telefonów komórkowych.