Kaczyński przemówił ma Jasnej Górze. "Miliony Polaków żyją w świecie Polski urojonej"

Na tegorocznej Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górą nie zabrakło wierchuszki Prawa i Sprawiedliwości, w tym samego Jarosława Kaczyńskiego. Z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych prezes PiS wystąpił tam z mocno politycznym przesłaniem.

Jarosław Kaczyński wystąpił z przemówieniem na Jasnej Górze Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Kaczyński na Jasnej Górze. "Chcą pozbawić nas suwerenności"

W weekend odbywa się XXXII Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Pisaliśmy już w naTemat o kuriozalnym sobotnim wystąpieniu o. Tadeusza Rydzyka, który głosił, że "niemiecka Unia Europejska" chce "wchłonąć" Polskę.

W niedzielę przyszedł czas na oficjalną przemowę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ten zaś szybko nawiązał do zbliżających się jesiennych wyborów parlamentarnych. – Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych, dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności – oznajmił szef obozu rządzącego.

– Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i – można powiedzieć odrażająco – atakowany jest Kościół, atakowany jest Ojciec Święty, atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego porządku społecznego, naszego obyczaju, mówiąc najkrócej: podstawy polskości – kontynuował.

Prezes PiS stwierdził, że "ktoś tutaj chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tę trwającą już przeszło tysiąc lat wspólnotę". Podkreślił, że nadchodzące wybory będą "decydującym momentem" dla Polski.

Kaczyński apeluje ws. wyborów 2023

Kaczyński ostrzegł też zgromadzonych przed polityczną opozycją. – Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas zawrócić z drogi rozwoju, i to zawrócić radykalnie, tak żeby już nie było powrotu. I zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności – stwierdził.

– Miliony Polaków, którzy być może nawet nie mają złej woli, to ludzie, którzy żyją w świecie Polski urojonej, tego wykreowanego przez naszych przeciwników obrazu jakiegoś upadku, jakichś nadużyć, jakichś nieszczęść – oznajmił prezes PiS.

Dlatego też Kaczyński upomniał zgromadzonych słuchaczy Radia Maryja, aby nie ustawali w promowaniu programu Prawa i Sprawiedliwości. – Pamiętajcie w tych najbliższych miesiącach, by zabiegać o każdego człowieka, o każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do tej naszej podstawowej racji, to będzie wielka zdobycz. Tu nie można ustawać – stwierdził.