Paulina Smaszcz walczy z problemami zdrowotnymi. Poinformowała, że idzie do szpitala

Paulina Smaszcz już jakiś czas temu w swojej książce wyznała, że pewnego dnia obudziła się z niedowładem nogi i ogromnym bólem. Przeszła w sumie 5 poważnych operacji, po których odzyskała sprawność, jednak problemy neurologiczne nawracają. Była żona Macieja Kurzajewskiego nie ukrywa też, że leczy się onkologicznie. W najnowszym poście wyznała, że po urlopie musi zameldować się w szpitalu.

Paulina Smaszcz zwierzyła się, że idzie do szpitala. "Boję się" Fot. Instagram.com / @paulina.smaszcz

Paulina Smaszcz zwierzyła się, że idzie do szpitala. "Boję się"

Osoby śledzące aktywność Pauliny Smaszcz w mediach społecznościowych mają okazję dość dobrze poznać jej życie. Celebrytka chętnie dzieli się swoją codziennością, nawet podczas okresów wypoczynku. Przez ostatnie dni ekspertka od PR-u i marketingu pozwoliła sobie na chwilę wytchnienia, ale teraz znów musi wrócić do obowiązków.

Przed tym musi zadbać o kwestie zdrowotne. W najnowszym poście była żona Macieja Kurzajewskiego poinformowała swoich obserwatorów, że w najbliższą niedzielę musi ponownie udać się do szpitala. Ze względu na kłopoty onkologiczne i neurologiczne, dziennikarka musi regularnie przechodzić kontrolne badania.

"Los, życie, Bóg nie dają po równo. Każdy dzień rzeźbię samoświadomie i według własnych zasad. Czasem smutno, czasem wesoło, czasem w samotności, czasem w towarzystwie, ale jednak na nic nie czekam, bo zbieram to co dobre, szczęśliwe, dające radość każdego dnia. Pytasz mnie co z problemami i kłopotami? Oczywiście, że są i zawsze będą! Zależy tylko, czy za każdym razem one pokonają nas, czy my pokonamy je. Dzisiaj jest dla mnie radosne, bo zjadłam śniadanie z przyjacielem, jutro dla mnie wielki dzień i ogromne szczęście, niedzieli już się boję, bo wieczorem szpital, a w poniedziałek kontrola" – napisała w poście, który wrzuciła 7 lipca.

Przypomnijmy, że parę miesięcy temu Smaszcz mówiła: "Niestety, jestem w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego. Mam też intensywną rehabilitację, by nie dopuścić do kolejnego niedowładu. Nie mogę już pracować po 12 godzin w jednej pozycji. Nie chcę też iść na rentę".

Potem zwierzyła się, że niedowład części twarzy i problemy z mową niestety nasiliły się. "Ostatnio coraz mniej wyraźnie mówię, mam problem z jedną częścią twarzy, zaczyna się duży problem neurologiczny. Ale ja sobie nad tym popracuję, ja się nie dam, podniosę się, będzie jeszcze dobrze" – oznajmiła.

Smaszcz wyjawiła, co usłyszała od Kurzajewskiego, gdy była chora

O rozpadzie związku Kurzajewskich można było przeczytać już w książce "Bądź Kobietą Petardą! Jak zająć się sobą i żyć świadomie", którą Smaszcz wydała na początku maja w 2021 roku. Wyznała, że w trudnym momencie swojego życia, kiedy przyszła choroba, doświadczyła "braku wsparcia i zrozumienia ze strony partnera". W czerwcu przy okazji premiery filmu dokumentalnego "Hejting. Epidemia nienawiści" wróciła do tematu. Opowiedziała o tym, jak miała zostać potraktowana przez ukochaną osobę.

– Nie mam zgody na opuszczanie kobiet w chorobie, tak jak opuszczono mnie. Całe życie wszystkim pomagałam, całe życie byłam dla wszystkich, budowałam karierę mojego męża i kochałam go bardzo, budowałam rodzinę, pomagałam teściom, rodzicom, dziadkom, znajomym, bo uważałam, że na tym polega świat – powiedziała "Kobieta Petarda".

– Ale kiedy chorujesz i nagle zostawia cię pracodawca i człowiek, którego kochasz i nazywa cię kosztem i problemem - ja nie mam na to zgody. I dlatego się rozwiodłam – oznajmiła Smaszcz.