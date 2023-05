Kąśliwy żart z Górniak podczas Sopot SuperHit Festiwal. Zakpiono także z PiS

Podczas trzeciego dnia Polsat SuperHit Festiwal wystąpiły najpopularniejsze kabarety. Nie zabrakło kąśliwych komentarzy. Obiektem żartów padła między innymi Edyta Górniak oraz politycy partii rządzącej.

Właśnie zakończył się trzydniowy Polsat SuperHit Festiwal 2023. Chociaż na pierwsze dwa dni przewidziano koncerty festiwalowe i jubileuszowe, to ostatniego dnia wystąpiły najpopularniejsze polskie kabarety. W role prowadzących wcielili się: Ewa Błachnio, Agnieszka Litwin, Marcin Wójcik, Olga Łasak i Robert Korólczyk.

Widzowie na scenie Opery Leśnej w Sopocie mogli oglądać swoich ulubionych artystów. Swoje najnowsze skecze zaprezentowali między innymi: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Marcin Daniec czy Jerzy Kryszak.

Sopot SuperHit Festiwal: Edyta Górniak i PiS obiektami żartów

W przerwach pomiędzy występami publikę nieustannie bawili prowadzący, a w ich wypowiedziach nie zabrakło kąśliwych komentarzy. Kiedy gospodynie wymieniały się spostrzeżeniami na temat tego, co w relacjach damsko-męskich jest najważniejsze, Agnieszka Litwin zdradziła: - Żeby się dobrze wyspać i żeby rano nic nie bolało.

– Obok mężczyzny? – dopytała wówczas Olga Łasak. – Pod warunkiem że będzie miał swoje mieszkanie i będzie na noc wracał do domu – podsumowała Litwin. Kiedy koleżanki poprosiły ją o wytłumaczenie dlaczego, ta wtórowała: – No, żeby się dobrze wyspać i żeby rano nic nie bolało.

Chwilę później odezwała się Ewa Błachnio. – Tak szczerze, nikt tego nie ogląda, jesteśmy tutaj we trzy. Jakich facetów wolicie – młodszych czy starszych? – zapytała swoje koleżanki. Każda z gospodyń wyraziła zainteresowanie starszymi mężczyznami. Wówczas Błachnio odważyła się wysnuć śmiały wniosek:

Wszystkie wolimy starszych, tylko Edyta Górniak woli młodszych (...) Nie ma wyjścia, ma 4 tys. lat. Ewa Błachnio

Prowadząca swoim żartem nawiązała do wypowiedzi Górniak, która jakiś czas temu wyznała swoim fanom na Instagramie: "Co do wcześniejszych wcieleń, poprosiłam o aktywację wyłącznie nabytych umiejętności i wiedzy, bez aktywacji pamięci zdarzeń. Na Ziemi jestem od 4 tys. lat, mierząc czasem linearnym".

Na tym jednak się nie skończyło. Po jednym ze skeczy Kabaretu Moralnego Niepokoju gospodarze wieczoru postanowili porozmawiać o seksie. Robert Korólczyk żartobliwie stwierdził, że uprawiają go tylko młodzi. Na co współprowadząca Agnieszka Litwin odpowiedziała, że jest w błędzie.

– Nie mogą! Nie słyszałeś słów prezesa? I nie słyszałeś wicemarszałek Witek? Chcą walczyć z seksualizacją dzieci w szkołach (...) Mają zakazać, żeby ktokolwiek rozmawiał o seksie z dziećmi – powiedziała. Korólczyk zripostował to bardzo szybko, a jego kąśliwy żart przypadł do gustu publiczności. – A, czyli nie będzie religii w szkołach? – zapytał Korólczyk koleżankę, puentując temat.