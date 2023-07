Germanofobi się wściekną. Biden na czele NATO chce postawić wpływową Niemkę

Jakub Noch

J ens Stoltenberg nie zamierzał kierować Sojuszem Północnoatlantyckim aż przez dekadę, ale do tego zmusiły go wyjątkowe okoliczności, w jakich przyszło nam dziś żyć. Niedawno Norweg zgodził się pozostać na stanowisku sekretarza generalnego NATO jeszcze przez rok. A co później? Jak wynika z ustaleń zachodniej prasy, Stoltenberga ma zastąpić wpływowa polityczka z Niemiec.