Depeche Mode wystąpią na dwóch koncertach w sierpniu 2023 roku i na dwóch koncertach w lutym 2024 roku. Gdzie dokładnie? Legendy brytyjskiej muzyki pojawią się aż w trzech miastach.

Depeche Mode zagrają cztery koncerty w Polsce w 2023 i 2024 roku Fot. JOHN MACDOUGALL / AFP / East News

Depeche Mode wystąpią w Polsce

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Depeche Mode powstał w 1980 roku. Początkowo kapela składała się z Dave'a Gahana, Martina Gore'a, Vince'a Clarke'a i Andy'ego Fletchera. Po odejściu Clarke'a do zespołu dołączył Alan Wilder. Odtąd zespół działał jako kwartet. Tak było aż do 1995 roku. Potem Brytyjczycy występowali jako trio. W marcu bieżącego roku zespół wydał swój piętnasty album studyjny zatytułowany "Memento Mori", który zdobył pozytywne recenzje wśród recenzentów. Krytycy podkreślali, że Depeche powrócili w płycie do swych korzeni.

Dave Gahan i Martin Gore przyznali, że gdy nagrywali "Memento Mori", czuli obecność ich przyjaciela i dawnego członka grupy, Andy'ego Fletchera, który odszedł w maju 2022 roku z powodu rozwarstwienia aorty.

Cztery koncerty Depeche Mode w 2023 i 2024 roku (MIEJSCE, DATA, BILETY)

W tym roku Depeche Mode dadzą koncert w ramach trasy "Memento Mori" także w Polsce. Już 2 sierpnia 2023 roku fani będą mogli zobaczyć ich na PGE Narodowym w Warszawie, a dwa dni później w TAURON Arena w Krakowie. Na tym jednak nie koniec.

Na początku 2024 roku Gahan i Gore znów odwiedzą kraj nad Wisła. Tym razem zagoszczą na scenie Atlas Areny w Łodzi. Data koncertów to 27 i 29 lutego.

Na przyszłoroczne wydarzenia muzyczne przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy wystartuje już w środę 12 lipca o godz. 10, zaś dla klientów Ticketmaster - w czwartek 13 lipca o godz. 10. Normalna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek 14 lipca o godz. 10. Wejściówki będą dostępne na portalu LiveNation.pl.

Śmierć Andy'ego Fletchera

Gahan w rozmowie z NME.com zaznaczył, że choć prace nad "Memento Mori" rozpoczęły się przed śmiercią Fletchera, ten ostatni nie nagrał na nią żadnego materiału.

"Nigdy nie miał okazji usłyszeć żadnej z nich, co jest dla mnie naprawdę smutne, bo są na tej płycie utwory, w których wiem, że powiedziałby 'To najlepsza rzecz, jaką mieliśmy od lat'. Słyszę jego głos" – powiedział. "Słyszę też jak mówi: 'Czy każda piosenka musi być o śmierci?!" – dodał.

Andy Fletcher był aktywnym muzykiem od 1977 roku. Na początku grał w zespole No Romance in China ze szkolnym kolegą Vincem Clarkem, ale trzy lata później dołączył do nich Martin Gore. Tak powstało Composition of Sound, które zostało przemianowane na Depeche Mode. Stało się to niedługo po przyjściu wokalisty Dave'a Gahana pod koniec 1980 roku. Dwa lata później do składu dołączył klawiszowiec Alan Wilder - był w nim do 1995 roku.

Rola "Fletcha" w zespole często była obiektem spekulacji. Sam zresztą żartował w dokumencie z 1989 roku: "Martin pisze piosenki, Alan jest dobrym muzykiem, Dave wokalistą, a ja się obijam". Był też przez pewien czas menadżerem, rzecznikiem, a także był uznawany za spoiwo zespołu - mówiono o nim, że rozładowywał napięcie między Gorem i Gahanem.

