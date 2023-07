Kulisy tragedii pod Szczecinem. Mieszkańcy ujawniają, co działo się chwilę po wypadku

Na jaw wychodzą kolejne szczegóły dotyczące przerażającego wypadku, do którego doszło w niedzielę rano w Dolicach (woj. zachodniopomorskie). W położony przy drodze dom wielorodzinny wyjechał luksusowy samochód, wybijając dziurę w jednej ze ścian. Za kierownicą siedział lokalny biznesmen.

Samochód wjechał w ścianę domu w Dolicach pod Szczecinem Fot. KP PSP Stargard

Już pisaliśmy w naTemat o wypadku w Dolicach oraz o tym, że samochód, który wbił się w ścianę budynku mieszkalnego, miał przysłoniętą tylną tablicę rejestracyjną – widniał tam napis "Młoda para". Jak się okazuje, pojazdem rzeczywiście podróżowali wcześniej nowożeńcy z wesela odbywającego się w tej samej miejscowości.

To jednak nie oni znajdowali się w samochodzie w momencie wypadku. Jak ustalił "Fakt", za kierownicą wartego ok. 1,5 miliona złotych audi siedział lokalny przedsiębiorca i właściciel stacji benzynowej w Gryfinie, Marcin J. – w niedzielę wczesnym rankiem wiózł on jednego z uczestników wspomnianego wesela.

Okoliczni mieszkańcy, których zbudził huk samochodu wjeżdżającego w ścianę domu, od razu rzucili się do pomocy, jednak zdołali pomóc jedynie pasażerowi. – Razem z sąsiadem wyciągnęliśmy pasażera, ale niestety kierowcy nie daliśmy rady. Był zakleszczony, głowę miał wbitą w szybę. Wyciągnęli go dopiero strażacy, używając specjalistycznego sprzętu – opowiada "Faktowi" jeden z nich.

Pomimo reanimacji, Marcin J. zmarł na miejscu. Pasażer samochodu został przewieziony do szpitala. Okazuje się też, że mało brakowało, a w wypadku mógł zginąć jeden z mieszkańców domu, który spał na łóżku pod ścianą, w którą wbił się samochód. – Na szczęście parę minut wcześniej wstał i wyszedł do kuchni, aby zaparzyć sobie kawy. Gdyby nie to, może by już nie żył – opowiada dziennikarzom jego brat.

Na tym zakręcie już wcześniej dochodziło do wypadków

Do wypadku doszło w niedzielę niedługo po godz. 7:00. Samochód osobowy uderzył w jeden z domów znajdujących się przy ul. Kolejowej. Siła uderzenia spowodowała częściowe runięcie muru. Budynek, w który wjechał samochód, to trzyrodzinny dom, z dwóch mieszkań ewakuowano łącznie pięć osób.

Wójt gminy Dolice Grzegorz Brochocki stwierdził w rozmowie z PAP, że w tym miejscu już od dawna był problem z wypadkami. – Na tym zakręcie dochodziło już wcześniej do wypadków. Wielokrotnie występowaliśmy do zarządu dróg o postawienie jakichś barier czy fotoradaru – powiedział.