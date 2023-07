Premiera filmu "Diuna: Część druga" zbliża się wielkimi krokami. Już trailery zapowiadały, że kolejne dzieło Denisa Villeneuve'a będzie epickim widowiskiem. Jak się właśnie okazało, długo będzie można nacieszyć nim oczy, gdyż film ma być dłuższy od nowego "Avatara", a nawet od... "Titanica".

"Diuna 2" będzie dłuższa od filmu "Avatar: Istota wody" i od "Titanica". Fot. kadr z filmu "Diuna 2"

Jak długa będzie "Diuna: Część druga"?

Już pierwsza część "Diuny" nie była krótkim filmem – widowisko trwało bowiem dwie godziny i trzydzieści pięć minut. Jak się jednak okazuje, kolejna część megaprodukcji science fiction na podstawie prozy Franka Herberta będzie dłuższa o kilkadziesiąt minut.

"Diuna: Część druga" ma bowiem trwać trzy godziny i piętnaście minut. Oznacza to, że nowy film Denisa Villeneuve'a będzie dłuższy od filmu "Avatar: Istota wody", który trwa trzy godziny i dwanaście minut, a nawet o minutę dłuższy od "Titanica". Tyle samo za to, co nowy film kanadyjskiego reżysera trwa nagrodzona Oscarem "Lista Schindlera" Stevena Spielberga.

Tak długi metraż filmu wpisuje się w obecne hollywoodzkie trendy, o czym jakiś czas temu dla naTemat pisała Ola Gersz.

"Epickość równa się dzisiaj imponująca długość, a czas trwania stał się sprytnym zabiegiem marketingowym promującym film. I mimo że długi czas trwania wcale nie jest wyznacznikiem dobrego filmu, to w oczach producentów wygląda dumnie i kusząco. Widzowie, owszem, skuszą się, bo nie mają wyjścia. Nie pogniewaliby się, jednak gdyby nie musieli spędzać w kinie pół dnia" – przeczytacie w jej tekście.

Co wiemy o nowym filmie Denisa Villeneuve'a?

Po seansie pierwszej części "Diuny" chyba nikt nie miał wątpliwości, że druga część pod względem wizualnie również będzie wyglądać spektakularnie. Drugi zwiastun "Diuny 2" zapowiada jednak jeszcze bardziej epickie widowisko. Wśród pokazanych ujęć wrażenie robią m.in. sceny walk.

Film nakręcono kamerami IMAX, a wszystkie scenografie zbudowano od nowa. Patrząc na zwiastun, wydaje się, że można być pewnym, że film spełni obietnice reżysera z ubiegłego roku.

– Pojechaliśmy w zupełnie nowe miejsca… Wszystko w tym filmie wszystko jest nowe – mówił w ubiegłym roku na CinemaCon Denis Villeneuve. – W porównaniu do poprzedniego filmu będzie bardziej dynamiczna. Można ją nazwać pełnym akcji epickim filmem wojennym. To będzie spektakularne widowisko – dodał.

W drugiej części adaptacji prozy Herberta zobaczymy spektakularną obsadę aktorską, wśród której znalazły się takie nazwiska, jak: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Christopher Walken, Austin Butler oraz Florence Pugh.

O czym opowie "Diuna 2"? Paul Atryda przejmie rolę lidera Fremenów, rdzennych mieszkańców Arrakis i stanie na czele buntu przeciwko rodowi Harkonnenów, którzy wymordowali jego bliskich. Bohater będzie też doświadczał wizji przyszłości, co będzie dla niego zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem.