Wpadka na antenie TVP. Ogórek zachwycała się polityką rządu, ale... nie tego, o którym myślała

Ogórek na antenie TVP chciała pochwalić PiS. Widz dostrzegł, że mówi o PO Fot. instagram.com / magdalena.ogorek

Programy emitowane na antenie publicznego nadawcy od dawna wzbudzają wiele kontrowersji. Większość zwraca uwagę na mocno propagandowe treści czy nieustannie powtarzających się ekspertów. Jednak najczęściej robi się głośno, gdy do głos oddaje się publiczności. Podczas jednego z ostatnich wydań programu "Arena poglądów" głos zabrał Arkadiusz Nakielski, student Uniwersytetu Śląskiego.

W najnowszym wydaniu "Areny poglądów" na antenie TVP podjęto temat niżu demograficznego, niskiej dzietności w Polsce, a także polityki prorodzinnej. Jak zwykle nie zabrakło ekspertów i zaproszonych gości. Wśród nich znalazła się między innymi Joanna Senyszyn, przedstawicielka Lewicy. Kiedy poproszono o pytania publiczności, głos zabrał Arkadiusz Nakielski, który bez ogródek wytknął jej pomyłkę.

Gospodyni programu chwilę wcześniej zachwycała się Kartą Dużej Rodziny, jednak student bardzo szybko zwrócił jej uwagę na to, kto ją wprowadził.

Jeśli dobrze pamiętam, to pani Magdalena Ogórek pochwaliła Kartę Dużej Rodziny i to, że spółki skarbu państwa wprowadzają specjalne zniżki dla rodzin, ale zostało to wprowadzone dzięki rządom Platformy Obywatelskiej.

Arkadiusz Nakielski

na antenie programu "Arena Poglądów"