Artur Orzech – jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy muzycznych, podzielił się z fanami radosną nowiną. Opublikował zdjęcie, na którym trzyma dłoń noworodka. W komentarzach spływają gratulacje.

Artur Orzech został ojcem? Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Orzech od kilku dekad prowadzi swoją karierę w dziennikarstwie muzycznym. Do 2021 roku był też lubianym komentatorem Eurowizji w TVP i prowadzącym "Szansę na sukces", jednak później rozstał się z publicznym nadawcą w atmosferze skandalu.

Nadal jednak ma rzeszę wiernych sympatyków, którzy obserwują jego media społecznościowe i dalszą działalność.

Artur Orzech został ojcem?

W temacie życia prywatnego Artura Orzecha niewiele wiadomo. W sieci możemy jednak przeczytać, że dziennikarz od 2006 roku był w związku małżeńskim z Karoliną Kozłowską, z wykształcenia filozofką. Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Rozstali się w 2015 roku.

Od tamtej pory wiele osób nie wiedziało, co dzieje się u Orzecha w kwestiach uczuciowych. Aż tu nagle 11 lipca na jego facebookowym profilu pojawił się zaskakujący post, w którym zasugerował, że został ojcem.

"W jednej chwili wszystko, co uważałem za ważne, przestaje być tak istotne. Najlepiej przeżyte 2 lata mojego życia. Następne przed nami. Dziękuję Mila. Ty wiesz"– napisał pod zdjęciem rączki noworodka. Publikacja wywołała ekscytację wśród fanów. "Gratulacje! I witam w klubie młodych rodziców!"; "Gratulacje na nowej drodze życia" – czytamy.

Kariera lubianego komentatora Eurowizji

Artur Orzech skoczył studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku iranistyka. Od zawsze jednak ciągnęło go do muzyki i już w latach 80. założył rockowy zespół Róże Europy. Niedługo później podjął pracę w radiu. Dostał się do Jedynki, aby niebawem przejść do Trójki.

Miał tam nawet własną audycję pt. "Orzech i reszta". Przez blisko dziesięć lat prowadził też "Listy Przebojów Programu Trzeciego". Jesienią 2017 w związku z działaniami ówczesnego dyrektora Trójki Wiktora Świetlika odszedł ze stacji.

Z kolei jego przygoda z TVP zaczęła się w latach 90. Początkowo zajmował się prowadzeniem programu "Muzyczna Jedynka". Potem był gospodarzem formatów pt.: "Twoja Lista Przebojów", "Muzyczny Serwis Jedynki, Studio Orzech", Śpiewaj i walcz", "Świat się kręci" oraz "Szansa na sukces" i co roku komentował Konkurs Piosenki Eurowizji.

Jego współpraca z Telewizją Polską zakończyła się w 2021 roku. TVP podawała wówczas, że doszło do natychmiastowego zerwania umowy. Powodem takiej decyzji miał być fakt, iż prezenter nie pojawił się na nagraniu charytatywnego odcinka "Szansy na sukces".

Dziennikarz w mediach społecznościowych informował wówczas, że to nie TVP zerwała z nim umowę, a on z telewizją. Motywacją do tego był skład artystów, który przygotowano do specjalnego odcinka. Orzech mówił, że odszedł z telewizji, bo Jan Pietrzak i discopolowa grupa Boys "to nie jest jego bajka".

W czerwcu 2021 Orzech dołączył do zespołu redakcyjnego internetowej rozgłośni Rockserwis.fm. Na dobre nie rozstał się z Eurowizją. Komentuje ją na swoim youtubowym kanale.