Na początku lipca internet obiegło niepokojące nagranie z samolotu, który leciał do Orlando na Florydzie. Klip ukazuje kobietę, która w panice próbuje opuścić pokład, krzycząc, że siedzący obok niej mężczyzna "nie jest prawdziwy". Wideo rozbudziło wyobraźnię fanów teorii spiskowych, którzy sądzą, że pasażerka zobaczyła zmiennokształtną istotę lub reptilianina. Część internautów podchodzi jednak do sytuacji z dużą dozą sceptycyzmu.

Wideo z samolotu lecącego do Orlando stało się viralem. Kobieta twierdziła, że siedzący obok niej mężczyzna, nie jest prawdziwy. Fot. TikTok.com/texaskansasnnn

Sceny jak w "Oszukać przeznaczenie". Pasażerka samolotu opuściła pokład, mówiąc: "Ten sku*wysyn nie jest prawdziwy"

W samolocie linii lotniczych American Airlines, który w niedzielę 2 lipca miał odbyć rejs z Dallas Fort Worth do Orlando, doszło do nietypowej sytuacji. Tuż przed odlotem, gdy na pokładzie byli obecni już wszyscy pasażerowie, pewna kobieta wywołała spore zamieszanie, o czym dowiadujemy się z viralowego nagrania opublikowanego w internecie.

W krótkim klipie widzimy, jak po opuszczeniu swojego miejsca na tyłach samolotu zaaferowana i przerażona pasażerka idzie szybkim krokiem w stronę dziobu mijając siedzących ludzi. Kobietę próbuje uspokoić stewardessa, jednak jej pomoc na nic się nie zdaje. – Mówię ci, spie*dalam stąd. I mam powód, dla którego spie*dalam – zapewnia pasażerka.

W dalszej części wideo nieznajoma kobieta wyjaśnia, że mężczyzna, który siedział obok niej, nie jest prawdziwą osobą. – Możecie mi wierzyć lub nie. (...) Ale mówię wam, ten sku*wysyn tam nie jest prawdziwy – krzyczy, wskazując dłonią w kierunku ogona samolotu. Tłumy gapiów podążają wzrokiem za jej palcem. – Możecie siedzieć w tym samolocie i możecie, ku*wa, umrzeć z nim lub nie. Ja nie zamierzam – dodaje na odchodne.

Jak można się domyślić, wideo z samolotu American Airlines w błyskawicznym tempie opanowało media społecznościowe. Początkowo internauci zaczęli porównywać sytuację z Dallas Fort Worth do scen z horroru "Oszukać przeznaczenie", w którym główny bohater miał wizję katastrofy lotniczej tuż przed rozpoczęciem rejsu. W filmie postać ostrzega innych pasażerów przed tym, co ma się wydarzyć, i w następstwie opuszcza pokład z kilkuosobową grupką znajomych ze szkoły.

"Gdyby ktoś miał odstawić taką manianę przy mnie, od razu opuściłbym ten samolot. Swoje w życiu widziałem i mam tu na myśli pierwszą część 'Oszukać przeznaczenie'" – czytamy w komentarzach pod wideo na TikToku.

Internauci: "To wideo jest dowodem na istnienie reptilian"

Nagranie z pasażerką lotu do Orlando w stanie Floryda obudziło ze snu zimowego miłośników teorii spiskowych. Na portalach społecznościowych możemy znaleźć wiele analiz materiału wideo, w których użytkownicy próbują m.in. odkryć tożsamość wspomnianego przez przestraszoną kobietę mężczyzny.

Po TikToku krążą klipy z różnymi pasażerami w tle, co potwierdza, że internauci nie wiedzą, kogo tak naprawdę miała na myśli pasażerka. "Ten facet nie mruga poziomo, a pionowo" – czytamy w opisie rozmazanego nagrania z mężczyzną w zielonej bluzie z kapturem. "To duch" – uważa internauta komentujący wideo z innym pasażerem, który rzekomo jest... przezroczysty. W drugim przypadku też jakość materiału pozostawia dużo do życzenia.

Pozostali entuzjaści teorii konspiracyjnych martwią się o to, co stało się z blondwłosą kobietą po wyjściu z samolotu. "Jakim cudem nie nadal nie wiemy, kim ona jest? (...) Użytkownicy TikToka są szybcy w znajdywaniu ludzi z nagrań"; "Gdy ktoś mówi, że jakaś osoba nie jest prawdziwa, wierzę mu. Mogła dobrać inne słowa, ale dobrała właśnie takie. My po prostu jeszcze nie przejrzeliśmy na oczy"; "Zmiennokształtne istoty takie jak reptilianie porozumiewają się telepatycznie. Ona musiała go usłyszeć w myślach" – widzimy wśród wpisów na Twitterze i TikToku.

Co tak naprawdę stało się na pokładzie samolotu American Airlines? Relacje świadków

Według brytyjskiej gazety "Daily Mail", która powołuje się na wypowiedź autora oryginalnego nagrania z incydentu w samolocie, po zdarzeniu wszyscy pasażerowie musieli opuścić pokład, a lot został opóźniony o trzy godziny. Podobno kobieta nie została aresztowana. Tabloid próbował skontaktować się z American Airlines w celu uzyskania komentarza. Odpowiedzi wciąż brak.

Po tym, jak wideo stało się internetowym viralem, głos w nurtującej sprawie zabrały osoby, które twierdzą, że były naocznymi świadkami incydentu. Z relacji użytkowniczki TikToka o nazwie @m.leern wynika, że kiedy samolot wjeżdżał na pas startowy, kobieta, która wywołała panikę na pokładzie, miała zgubić jedną ze słuchawek (airpod). – Wcześniej piła. (...) Później zaczęła krzyczeć na faceta obok niej. Afroamerykanina. Mówiła, że ją okradł – słyszymy.

– Krzyczała na tego kolesia, a on jej nie odpowiadał. Po prostu na nią patrzył. (...) Najdziwniejsze było to, że po opuszczeniu przez nią pokładu spojrzał na mnie i puścił oczko – oznajmił użytkownik peopleofthesun13 pokazując, że mężczyzna mrugnął do niego pionowo.

Część internautów nie wierzy, że zdarzenie z samolotu miało związek ze zjawiskami paranormalnymi. Niektórzy powołują się na własne doświadczenie z osobami cierpiącymi na schizofrenię. "Tak zachowywała się moja przyjaciółka po odstawieniu leków. Też mówiła, że ktoś nie jest prawdziwy"; "Zostawcie tę biedną kobietę w spokoju. Mogła mieć epizod psychozy"; "Nie dziwię się, że ta kobieta - po tym, jak nagranie z nią stało się hitem sieci - nie chce się pokazywać. Wstydźcie się. Ona mogła mieć schizę" – kwitują użytkownicy mediów społecznościowych.

