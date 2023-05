Znana inlfuencerka utknęła między siedzeniami w samolocie. Waży ponad 300 kg

Kamil Frątczak

B ig Curvey Olivia to znana TikTokerka plus size. W ostatnim czasie influencerka opublikowała wideo, na którym zaapelowała do linii lotniczych. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na projektowanie szerszych przejść w samolocie pomiędzy siedzeniami. Na wideo widać, jak miała niemały problem z przejściem.