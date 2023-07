Radny PiS wymyślił... nowe państwo? Napisał o ataku jego obywateli w Holandii

Radny PiS ze Szczecina Dariusz Matecki napisał, że w Holandii 41-latek został zaatakowany przez dwóch Wakandyjczyków na oczach swoich dzieci. Problem polega na tym, że Wakanda to fikcyjna kraina z komiksów Marvela.

Radny Dariusz Matecki. Fot. Marek Szandurski/East News

Radny związany z partią Zbigniewa Ziobry myśli, że Wakanda to prawdziwe państwo

"Holandia. 41- latek został zaatakowany przez dwóch Wakandyjczyków na oczach swoich dzieci - za to, że zwrócił uwagę kierowcy jadącemu ścieżką rowerową. Co się biały będzie panoszyć w Europie, słusznie oberwał - nie Janina Ochojska" – taki wpis dodał radny ze Szczecina Dariusz Matecki. Startował on z komitetu PiS, ale związany jest Suwerenną Polską na Pomorzu.

Do tego wpisu dodał nagranie, na którym widzimy faktycznie, jak dwójka mężczyzn szarpie się z innym mężczyzną. Na pewno nie są oni jednak z Wakandy.

Wakanda jest bowiem fikcyjnym krajem pojawiającym się w amerykańskich komiksach wydawnictwa Marvel Comics. Wakanda została przedstawiona jako znajdująca się w Afryce Wschodniej.

Jednak Matecki wpisu nie usunął, a w komentarzach dalej brnął w narrację o ataku Wakandyjczyków. "Ten Holender powinien być w tym czasie w pracy, żeby dzielnie płacić podatki na utrzymanie Wakandyjczyków" – napisał w komentarzu do własnego postu.

Kim jest Dariusz Matecki?

O Dariuszu Mateckim było głośno kilka lat temu. Jego wpisy w mediach społecznościowych aż kipiały od agresji i zwykłego chamstwa. Dziś już w większości są skasowane, ale w internecie nic tak łatwo nie ginie. W 2019 roku, w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, przypomniano, co na Twitterze wypisywał Matecki – kandydat na posła, który ubiegał się o mandat ze szczególnym błogosławieństwem Zbigniewa Ziobry.

Internauci przypomnieli jego wpisy dotyczące choćby "obcinania jaj kozojebcom", konieczności uzbrojenia polskich katolików i konserwatystów, pochwalające głosiciela rasistowskich idei, byłego księdza Jacka Międlara, stawiając go jako wzór dla młodzieży.

Matecki był także społecznym asystentem Patryka Jakiego – to on robił mu kampanię, gdy obecny europoseł ubiegał się o stanowisko prezydenta Warszawy. I nie brakowało wówczas chwytów poniżej pasa. Mało tego – tę hejterską działalność łączył z pracą w resorcie sprawiedliwości. Dariusz Matecki był także wśród tych przedstawicieli partii rządzącej, którzy żywo komentowali w mediach społecznościowych aferę pedofilską, której ofiarami padły dzieci posłanki Magdaleny Filiks.