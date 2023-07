Śmierć Roberta Nowaczyka pod lupą. Jest decyzja prokuratury

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Roberta Nowaczyka. Adwokat znany jako "rekin reprywatyzacji" zmarł w czwartek w wieku 55 lat.

Robert Nowaczyk (1968-2023). fot. Piotr Molecki / East News

O śmierci Roberta Nowaczyka poinformował w czwartek jego adwokat, mecenas Jacek Gutkowski. Prawnik, który był znany z udziału w reprywatyzacji nieruchomości na terenie Warszawy, odszedł w wieku 55 lat. Nowaczyk był oskarżony o łamanie prawa w procesie odzyskiwania kamienic i działek, w związku z czym siedział w areszcie od lutego 2017 do sierpnia 2018 roku.

Sprawie przedwczesnej śmierci Nowaczyka przyjrzy się prokuratura.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna potwierdził w piątek w rozmowie z PAP, że prokuratura podjęła śledztwo w sprawie śmierci Nowaczyka. Jak dodał, instytucja zrobiła to nie na wniosek, ale z własnej inicjatywy. Banna zapowiedział, że więcej informacji prokuratura będzie mogła przekazać w przyszłym tygodniu.

Robert Nowaczyk nie żyje. Był jedną z postaci afery reprywatyzacyjnej

Nowaczyk był znanym adwokatem. Specjalizował się w odzyskiwaniu kamienic i działek od warszawskiego ratusza. Tak skutecznie odzyskiwał nieruchomości w stolicy, że media przykleiły mu pseudonim "rekin reprywatyzacji".

Założył nawet stronę internetową pod nazwą "Reprywatyzacja". Chciał odzyskać dla siebie lub swoich klientów ponad 100 nieruchomości, z czego udało mu się to w przypadku niemal 50 z nich.

Patryk Jaki, który kierował pracami komisji ds. dzikiej reprywatyzacji, często podkreślał, że to kluczowy świadek. Adwokat uczestniczył w 46. procesach zwrotu nieruchomości. "Był pełnomocnikiem w sprawach dotyczących między innymi reprywatyzacji przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43, Mokotowskiej 63 i Chmielnej 70. Ta ostatnia sprawa dała mu medialny, niekoniecznie pozytywny, rozgłos" – pisaliśmy w naTemat w 2019 roku.

"Kluczowy świadek" komisji Jakiego zeznał o... pijackich wybrykach ministra z PiS

W 2019 roku, w czasie przesłuchania przed komisją, Robert Nowaczyk zszokował polityków partii rządzącej, kiedy w zaskakujący sposób nawiązał do kojarzonej z PiS spółki. Wcześniej zaprzeczył, że brał udział w procederze "czyszczenia kamienic". Opowiedział też o Jakubie R., byłym wicedyrektorze Biura Gospodarki Nieruchomościami urzędu miasta.

– Gdy Kuba R. odszedł z urzędu i zaczął współpracować z CBA, spotkał się ze mną i powiedział, że musi szukać haki na Gronkiewicz-Waltz, Sołowowa, Niebrzydowskiego, Stachurę, Marvipol i Dom Development – opowiadał o spotkaniach u R., na których pojawił się też alkohol.

– Jakub R. opowiadał mi, że w czasie spotkań z przedstawicielami w CBA w jego mieszkaniu na Włodarzewskiej niejaki Mariusz Kamiński chodził na czworakach i całował się z jego psem, bokserką – relacjonował.

Adwokat powiązał też R. z adresem Srebrna 16, gdzie spółka powiązana z PiS chciała zbudować wieżowiec. Twierdził, że Jakub R. prosił go, by kupił roszczenia do Srebrnej 16. – R. systematycznie spotykał się z panem Prusem, panem Wąsikiem, panem Bejdą. Te spotkania były od 2008 roku i samo zatrudnienie pana R. polegało na tym, że pan Wąsik rekomendował pana R. – opowiadał.

Czytaj także: https://natemat.pl/262665,nowaczyk-kaminski-calowal-sie-z-bokserka-twittera-zalaly-zdjecia-psow