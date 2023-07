Joanna Okuniewska to popularna polska podcasterka. Tytuły serii takich jak "Ja i moje przyjaciółki idiotki" czy "Tu Okuniewska" są dobrze znane - zwłaszcza wśród Polek, które mogły utożsamić się z różnymi historiami. Tymczasem Okuniewska zamieściła na Instagramie osobisty wpis. Dotyczy on zakończenia jej 8-letniego związku.

Joanna Okuniewska poinformowała o rozstaniu z partnerem. Wspomniała o córce Fot. Instagram.com / @tu_okuniewska

Mieszkająca na co dzień na Islandii Joanna Okuniewska, może pochwalić się pokaźnym gronem fanów. Podcasterka jest ceniona za błyskotliwe spojrzenia oraz autentyczność. Tym razem także postanowiła być szczera ze swoimi obserwatorami. Na jej instagramowym profilu wylądował osobisty post. Dowiadujemy się z niego, że jej związek to już przeszłość.

Okuniewska i Amadeusz Pijański byli parą od 2015 roku. Ich miłosna przygoda zaczęła się po tym, jak poznali się na jednym z serwisów randkowych. W 2020 roku doczekali się swojego pierwszego dziecka.

Mimo że Okuniewska jest aktywna w mediach społecznościowych, udało jej się zachować informacje o ciąży w tajemnicy. Świat dowiedział się o narodzinach ich córki dopiero po tym, jak przyszła na świat. Po rozstaniu para będzie musiała dogadać się ws. podziału opieki nad Helenką.

Wygląda na to, że sprawy organizacyjne będą rozwiązywać w pokojowej atmosferze. Tak przynajmniej zapowiedziała twórczyni hitowych podcastów.

"Kilka tygodni temu, po 8 latach spędzonych razem zadecydowaliśmy z Amadeuszem o pogłębianiu naszej relacji tylko jako rodzice wspaniałej Helenki, pozostając w przyjaźni i szacunku" – oznajmiła Okuniewska.

"Zawsze łączyć nas będzie rodzicielstwo - dlatego nasza droga niezupełnie się kończy. Ale czas by każde z nas wybrało swój kierunek! Wciąż przyświeca nam wspólna misja ofiarowania Helenie wspaniałego, bezpiecznego dzieciństwa i wierzymy, że tak właśnie będzie" – zaznaczyła.

Takie podejście jest godne pochwały. Nie wszystkie pary potrafią rozstać się "z klasą" i potem zapewnić dziecku komfort psychiczny. Obserwatorzy Okuniewskiej zareagowali na post. "Helena ma szczęście, że ma takich dojrzałych emocjonalnie i świadomych rodziców. Ja się o Was nie boję. Ja Was podziwiam. Ze wszystkim sobie poradzicie"; "Wszystkiego dobrego dla Was i dla Heleny. Dużo miłości wszelakiej!"; "Wow, to się nazywa dojrzałość i miłość. Ściski dla Was!"; "Wiemy, że to nie są łatwe decyzje, ponieważ niosą ze sobą mnóstwo emocji, a ich obawiamy się najbardziej. Trzymam kciuki za całą waszą trójkę" – pisali.

Przypomnijmy, że dzieło Okuniewskiej, czyli "Ja i moje przyjaciółki idiotki" to seria podcastów o relacjach uczuciowych. Autorka przywoływała w nim doświadczenia swoje oraz swoich przyjaciółek, a także dzieliła się historiami nadsyłanymi przez słuchaczki i słuchaczy. Podcast zdobył ogromną popularność dzięki lekkiej i zabawnej formule oraz historiom, z którą wiele osób mogło się utożsamić. W maju 2020 roku na podstawie podcastu Okuniewska wydała książkę "Ja i moje przyjaciółki idiotki".

Pierwszy odcinek podcastu został udostępniony w lutym 2019 roku. Na początku 2022 roku Okuniewska postanowiła zrezygnować z nagrywania podcastu, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.