Wielka awantura na basenie w Bytomiu, tłum chciał dokonać linczu? Nagranie krąży w sieci

Czterech mężczyzn zostało zaatakowanych na basenie w Bytomiu, ponieważ mieli przejawiać zachowania pedofilskie wobec kilku nastolatków. W sieci krąży szokujące nagranie. Interweniowała policja.

Fot. Twitter/screen

Wielkie zamieszanie na basenie w Bytomiu. Chciano dokonać samosądu

Do zdarzenia doszło w sobotę w Bytomiu na basenie przy ulicy Wrocławskiej. Jak ustalił reporter RMF24, o zachowania pedofilskie oskarżano czterech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat, którzy mieli zmuszać nastolatków do "bliżej nieokreślonego zachowania". Według informacji, jakie pojawiają się w mediach, domniemani sprawcy mieli być obcokrajowcami.

Osoby, które wówczas znajdowały się na basenie, miały dostrzec, że czwórka mężczyzn zachowuje się niewłaściwie wobec trzech nastolatków. Według RMF24 dzieci w wieku 11-13 lat miały być przytrzymywane za ręce, a obcokrajowcy mieli próbować je obejmować.

W związku z podejrzanym zachowaniem, mężczyźni zostali zaatakowani przez wypoczywających nad basenem. Napierający tłum miał liczyć około setki osób i zachowywać się agresywnie. Interweniowała policja, jednak awanturujące się osoby zaczęły atakować również funkcjonariuszy, przez co konieczne było użycie gazu łzawiącego.

"Czterech mężczyzn zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji. Odpowiedzą za swoje zachowanie, wzbudzające głęboką obawę przebywających tam z dziećmi rodziców" – napisał portal bytomski.pl. Podał, że obcokrajowcy mają usłyszeć zarzut "zmuszania do określonego zachowania".

Jak ustalił RMF24, w poniedziałek 17 lipca zatrzymani mężczyźni staną przed prokuratorem.

Wielka awantura na basenie w Bytomiu, do sieci trafiły nagrania

Niedługo po całym zajściu w mediach społecznościowych zaczęły krążyć nagrania z miejsca incydentu.

Z samych nagrań nie wynika wiele. Widać jedynie sporą grupę ludzi, natomiast w tle słyszymy wiele niecenzuralnych określeń pod adresem sprawców.

Ich zachowanie odebrano jako próbę linczu.

Samosąd na Dolnym Śląsku po morderstwie 10-latki

4 lata temu samodzielnie chcieli wymierzyć sprawiedliwość mieszkańcy Mrowin na Dolnym Śląsku. Chodziło o głośną sprawę morderstwa 10-letniej Kristiny. – Jestem przerażona tym, co się dzieje. Apeluję do mieszkańców: uspokójmy się, nie szukajmy sami mordercy, bo to może skończyć się kolejną tragedią – alarmowała wówczas w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" sołtys Mrowin Krystyna Popek.