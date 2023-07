W Łabiszynie w województwie kujawsko-pomorskim doszło do ulicznego ataku. Dźgnięty nożem został mężczyzna, który z ranami na szyi i twarzy trafił do szpitala. Policja szuka sprawcy.

Atak nożownika w Łabiszynie. Trwa policyjna obława Fot. Oleg Marusic / REPORTER

Informację o ataku podało RMF FM. Jak ustalili dziennikarze, do zdarzenia doszło ok. godz. 16:55 na ul. Sienkiewicza. Idącego w towarzystwie kobiety mężczyznę zaatakować miał 35-latek. Kobieta rzuciła mu się na pomoc i wyrwała sprawcy nóż. Ofiara z ranami twarzy, ust i szyi trafiła do szpitala.

Policja poszukuje sprawcy. W obławie bierze udział pies tropiący, a policja prowadzi postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa.

Strzelanina w Poznaniu

To kolejny incydent tego typu, który miał miejsce w ostatnich godzinach. Jak pisaliśmy w naTemat, w jednej z restauracji w Poznaniu doszło do strzelaniny. Nie żyją dwie osoby.

Jak przekazał w rozmowie z naTemat rzecznik policji Andrzej Borowiak, rannych zostało dwóch mężczyzn i obaj zmarli. Początkowo jeden był jeszcze reanimowany. Ofiary były w wieku około 30 lat.

– Na miejscu zabezpieczona jest broń i monitoring miejski, są ustaleni naoczni świadkowie, cały teren zabezpieczany jest przez służby. Na miejsce ściągani są eksperci, którzy będą badać szczegóły – podkreślił.

O przebiegu zdarzenia mówili świadkowie, którzy opisywali, że słyszeli strzały. – Staliśmy obok pod sklepem Żabka, może 20 metrów od tego miejsca. Usłyszeliśmy strzał, ktoś zaczął przeraźliwie krzyczeć. Widzieliśmy, że ktoś leży. Potem drugi strzał i druga osoba leży. Zaczęliśmy uciekać – relacjonowała w rozmowie z "Wyborczą" jedna z kobiet, która znajdowała się w okolicy.