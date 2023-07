Ujawniono dane o przestępczości cudzoziemców w Polsce. Dwie nacje dominują

W ostatnich latach w Polsce zamieszkało wielu cudzoziemców, w tym uchodźców wojennych z Ukrainy. Jeden z dzienników postanowił sprawdzić, czy obecność tych ludzi przekłada się jakoś na większą liczbę przestępstw. Dane na ten temat oficjalnie przekazała reporterom policja.

Ujawniono dane o przestępczości cudzoziemców w Polsce. Fot. Adam Staskiewicz / East News

"Rzeczpospolita" zwróciła się o statystyki do Komendy Głównej Policji. Wynika z nich, że w ciągu pięciu miesięcy (od stycznia do maja) 2023 roku zarzuty usłyszało niecałe 4,7 tys. obcokrajowców. Z kolei, jeśli spojrzeć na ostatnie dziesięć lat, to liczba cudzoziemców podejrzanych o czyny kryminalne zwiększyła się ponad trzy razy – z 3,5 tys. w 2013 roku do 12,4 tys. w 2022 roku.

Policja pokazała dane ws. przestępstw cudzoziemców w Polsce

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", wśród 4695 cudzoziemców z tego roku podejrzanych o przestępstwa najwięcej było obywateli Ukrainy – 2288 osób oraz Gruzji – 901 osób. Dalej w statystykach są migranci z Białorusi – 277 oraz Mołdawii – 228 i Rosji – 80.

Kolejne miejsca na liście policji zajmują osoby z Rumunii (69 osób), Niemiec (67), Bułgarii (63) i Czech (51 osób). Pozostali pochodzą z Łotwy, Litwy, Uzbekistanu, Słowacji, Armenii, Azerbejdżanu i Turcji.

Jakie przestępstwa popełniają cudzoziemcy w Polsce?

Aż 1156 ma zarzuty za kradzież, a ponad 1100 za kierowanie po wpływem alkoholu. "Ponad pół tysiąca osób jest podejrzanych o posiadanie narkotyków, a 152 o łamanie zakazu sądowego. – Chodzi m.in. o kierowanie samochodem po odebraniu uprawnień np. za jazdę po alkoholu" – wskazują policjanci, cytowani przez dziennik.

Z danych policji wynika też, że 84 osoby to podejrzani o spowodowanie wypadku, 80 o udział w bójce, a 57 o stosowanie gróźb. "Rzeczpospolita" podaje też, że kradzieży częściej dokonują Gruzini. I tak dla przykładu (dziennik podaje ich znacznie więcej) grupa włamywaczy z Gruzji w jeden miesiąc okradła aż sześć domów na Podlasiu.

Wracając jednak do najliczniejszej grupy cudzoziemców, która popełnia przestępstwa, czyli Ukraińców, należy pamiętać, że są oni obecnie najliczniejszą grupą obcokrajowców w naszym kraju. Kilka dni temu stacja RMF FM podała dane z MSWiA, z których wynika w okresie od 24 lutego 2022 roku do 2 lipca 2023 roku granicę ukraińsko-polską przekroczyło prawie 12,5 mln obywateli Ukrainy.

"Z Polski wyjechało ponad 10,5 miliona osób. Szacuje się, że na terenie naszego kraju aktualnie przebywa ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy – takie dane uzyskało w resorcie radio. Jeśli chodzi o Gruzinów, to w Polsce obecnie 27,4 tys. obywateli tego państwa uzyskało pozwolenie na pracę.

Warto też dodać, w odniesieniu do całej Polski, to w 2022 roku w naszym kraju doszło do 476 tysięcy przestępstw o charakterze kryminalnym. Z danych KGP wynika, które również publikowała "Rz", że w 2022 roku doszło do 249 tys. przestępstw pospolitych. Plagą w Polsce oczywiście są kradzieże, a najwięcej ich jest w dużych miastach.